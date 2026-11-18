El actor británico Robert Pattinson fue seleccionado para interpretar a James Bond en la nueva película del agente secreto más famoso del cine. La noticia ha abierto un debate sobre las razones que habrían llevado a elegirlo entre otras opciones.

Durante el Silicon Valley & The World de Semafor, un evento celebrado en Silicon Valley que reúne a líderes tecnológicos, Jeff Bezos, fundador de Amazon, compartió que estuvo "muy involucrado" en el proceso de elección del actor que sustituirá a Daniel Craig, quien durante dos décadas dio vida al personaje.

El empresario contó que al principio había un grupo numeroso de aspirantes, pero finalmente las pruebas se redujeron a cinco finalistas. "Todos ellos eran increíbles", aseguró.

"A esos cinco finalistas les hicimos pruebas de cámara al estilo tradicional, con la vestimenta y el escenario de las películas —señaló—. Rodamos tres escenas distintas con cada uno de ellos y, el viernes, nos reunimos durante un par de horas para ver todas las pruebas y analizar el material", explicó.

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Aunque reveló que, junto al nuevo director de la saga, Denis Villeneuve, buscaban a un actor desconocido para el papel, esas pruebas de cámara fueron definitivas para quedarse con Pattinson.

"Quedó clarísimo que él era James Bond", aseguró.

El empresario añadió que el actor británico "tiene algo especial", una cualidad que, dijo, se hizo evidente en pantalla más allá de cualquier idea previa.

En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner (Eternity), Josh O'Connor (Challengers) o Jack Lowden (Slow Horses), entre otros.

Ahora, el actor británico, de 40 años, se convierte en el séptimo intérprete oficial de James Bond, después de Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazenby y Sean Connery, quien fue el primero.

El artista encarnará al agente secreto en la película número 26 de la franquicia, cuyo rodaje comenzará en el 2027 y que se estrenará en el 2028, bajo la dirección de Denis Villeneuve, conocido por Dune, y con un guion escrito por Steven Knight.

Pattinson saltó a la fama como el vampiro Edward Cullen en Crepúsculo, pero desde entonces ha construido una trayectoria sólida con títulos como Tenet y, más recientemente, La Odisea, de Christopher Nolan, y Primetime, con la que su nombre suena para las nominaciones de los próximos Óscar.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y recibir la confianza para interpretar a 007 es el honor de toda una vida. (…) Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico", declaró Pattinson en un comunicado tras recibir la noticia de su elección.