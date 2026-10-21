¿Por qué Miley Cyrus cree que Dolly Parton sigue acompañándola? La historia que contó en un concierto

Durante su segunda presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, la cantante Miley Cyrus dedicó unas palabras a su fallecida madrina, Dolly Parton. La artista continúa asimilando la pérdida familiar y compartió sobre el escenario una supuesta experiencia paranormal que aseguró haber vivido en su casa.

La intérprete relató que las luces del pasillo de su hogar comenzaron a parpadear de manera repentina tras pedirle en silencio una señal a Parton. "Sé que Dolly está aquí conmigo esta noche", afirmó.

El episodio ocurrió durante la serie de conciertos de su décimo álbum de estudio. Antes de interpretar el tema "Jolene", la cantante de 33 años detalló que colocó una flor y encendió una vela frente a un maniquí de Parton que conserva en su dormitorio como regalo de Navidad.

Tras grabar el momento con su teléfono y pedir una manifestación, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, un suceso del que fue testigo su prometido, Maxx Morando.

Una relación inquebrantable que trascendió la música

El vínculo entre Miley Cyrus y Dolly Parton se remonta a la infancia de la estrella pop y se consolidó a lo largo de los años, tanto en los escenarios como en la televisión, con la participación de Parton en la serie Hannah Montana.

La relación era tan estrecha que la propia Miley llegó a describirla públicamente como una "madre honoraria". Tras el fallecimiento de Dolly a los 80 años, Miley ha manifestado el vacío que ha dejado en su vida personal y artística, y ha señalado que la conexión entre ambas sigue intacta a pesar de la pérdida.

El tributo musical y la emotiva gira en Los Ángeles

Durante el concierto, la intérprete sostuvo una fotografía enmarcada de su madrina y pidió al público que la recordara. "Este programa es para ustedes. Y para Dolly", expresó. Con lágrimas y al recordar "Dolly y yo somos eternas", la cantante demostró que la influencia de su madrina sigue guiando cada paso de su carrera musical.