¿Por qué Skydance ofrece retiros voluntarios a empleados de Paramount y Warner Bros.?

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¿Por qué Skydance ofrece retiros voluntarios a empleados de Paramount y Warner Bros.?

Skydance ofrece retiros voluntarios antes de una ronda de despidos, en medio de la integración de Paramount y Warner Bros. Discovery y su reestructuración.

Valery Velásquez

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 08: An aerial view of the Paramount logo displayed on the water tower at Paramount Studios on December 8, 2025 in Los Angeles, California. Entertainment giant Paramount, now renamed Paramount Skydance, is attempting a hostile takeover bid for Warner Bros. Discovery worth $108.4 billion. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El nuevo diseño corporativo en las instalaciones del estudio Paramount tras la fusión que dio origen al conglomerado Skydance. (Foto Prensa Libre: EFE)

La compañía estadounidense Skydance ofreció un programa de jubilación anticipada a cientos de trabajadores antes de comenzar una ronda de despidos.

La medida forma parte del proceso de integración de las empresas cinematográficas Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés). Skydance ofrecerá un programa de indemnización por retiro voluntario.

El plan busca reducir la plantilla para optimizar los costos operativos derivados de la fusión antes de proceder con despidos forzosos en la corporación.

De acuerdo con un memorando interno enviado a los trabajadores y difundido por la revista Variety, la empresa busca ofrecer una alternativa a quienes decidan no continuar en la nueva etapa corporativa. Los empleados que cumplan con los requisitos recibirán notificaciones individuales con las condiciones de esta oferta de salida voluntaria.

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"Con la integración de nuestros equipos, reconocemos que no todos verán su futuro aquí, y lo respetamos. Para brindar a empleados que cumplan los requisitos la opción de seguir adelante de una manera que les convenga, vamos a implementar un Programa de Compra Voluntaria. Quienes opten, recibirán una comunicación individual con detalles y condiciones personalizadas, y un plazo para decidir si aceptan esta oferta única", señaló el comunicado.

Impacto de la fusión y concentración en el mercado global

Esta reestructuración ocurre tras el cierre oficial de un acuerdo valorado en US$110 mil millones, que estuvo sujeto a meses de litigios antimonopolio presentados por diversos estados y gremios de Hollywood debido a la preocupación por el dominio comercial.

Skydance unifica Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+, con lo que concentra aproximadamente el 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% del sector de grandes estrenos en el mundo.

*Con información de EFE

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