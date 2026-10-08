Escenario
Premio Nobel de Literatura 2026: ¿Qué libros de Anne Carson se encuentran en Guatemala?
Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura, en una imagen de archivo. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/PONTUS LUNDAHL SWEDEN OUT)
Las obras literarias de Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 han trascendido fronteras. En Guatemala algunos de sus títulos están disponibles en Sophos. Sin embargo, el número de ejemplares suelen ser escasos. He aquí las obras que se pueden encontrar:
- Norma Enrevesada: Una colección de textos sobre temas tan diversos como Joseph Conrad, Guantánamo, Flaubert, la nieve, la pobreza, el Tesauro de Roget, su padre, Sócrates, la escritura de sonetos, la medicina forense, encuentros amorosos y mucho más.
- Economía de lo que no se pierde: Simónides de Ceos fue el primer poeta en aceptar dinero por su trabajo poético. Con base en este hecho Anne Carson elabora su exploración sobre la economía en la escritura. Su ensayo ofrece lecturas varias sobre algunos de los poemas más relevantes de Simónides junto a los del rumano, Paul Celan, judío sobreviviente del Holocausto.
- Las mujeres troyanas: En esta novela Carson relata un episodio en el que Troya acaba de ser arrasada por los griegos. Los hombres han sido asesinados; los niños, separados de sus madres y as mujeres, convertidas en esclavas de Grecia. Entre ellas se encuentran Hécuba, hasta entonces reina de Troya, su hija Casandra y su nuera Andrómaca.
- Tipos de agua: Inspirada en su viaje por el Camino de Santiago este libro es un largo ensayo escrito a manera de diario donde la autora va anotando lo que del paisaje le parece notable, para trasladarlo a su interioridad.
- The Beauty of the Husband: Un tango (como un matrimonio) es algo que los bailarines tienen que bailar hasta el final. Este libro claro, brutal, conmovedor y oscuramente divertido cuenta una sola historia con una voz inmediata y accesible: 29 “tangos” de verso narrativo que llevan a los lectores de manera vívida por escenas eróticas, dolorosas y desgarradoras de un matrimonio de muchos años que se desmorona. (Disponible solo en inglés en Sophos).
- H de H Playbook: Es una explosión de pensamiento, en palabras y dibujos, sobre la tragedia griega Heracles, escrita por Eurípides en el siglo V antes de Cristo y traducido por Anne Carson.