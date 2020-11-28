Presentan en Guatemala la edición conmemorativa de la RAE de El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias

Con la participación de Gustavo García Fong, secretario de Junta Directiva de la Academia Guatemalteca y representante de la Real Academia Española, RAE, y Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua se presentó en Filgua la edición conmemorativa de El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias.

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“La publicación de El señor presidente es muy importante para las letras nacionales, ya que es un homenaje a Miguel Ángel Asturias, pues la colección de ediciones conmemorativas incluye a grandes clásicos hispánicos. También es una oportunidad invaluable de difusión de la obra de nuestro autor, porque este libro se distribuye en todos los países de habla hispana”, indicó Raquel Montenegro.

Comenta Montenegro que hace algunos años, cuando don Mario Antonio Sandoval, director de la Academia Guatemalteca, llevó a la Asociación de Academias de la Lengua Española -Asale-, en nombre de la Academia Guatemalteca de la Lengua, la solicitud de incluir el libro El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, como parte de la colección de ediciones conmemorativas. La solicitud fue aprobada; después, en el 2019, en el pleno de directores, la Asale ratificó su propósito de publicar el libro.

Esta edición conmemorativa fue coordinada por Raquel Montenegro, y favorece, de una manera singular, que los lectores más jóvenes se acerquen a esta novela mediante una publicación de alta calidad con ensayos de especialistas de la obra de Asturias: Arturo Uslar Pietri, Mario Vargas Llosa, Darío Villanueva, Sergio Ramírez, Luis Mateo Díez, Gerald Martin, Mario Roberto Morales, Lucrecia Méndez de Penedo y Anabella Acevedo.

Los tres ensayistas guatemaltecos, estudiosos de la obra de Asturias, que se incluyen en la obra y que también participaron en la presentación de Filgua son: Mario Roberto Morales, Lucrecia Méndez de Penedo y Anabella Acevedo.

En la presentación, Mario Roberto Morales, explicó que el ensayo que se incluye es parte de la obra Estética y política de la Interculturalidad, El caso de Miguel Ángel Asturias y trata sobre identidad y objeto de deseo, se analiza la figura del Señor Presidente y Cara de Ángel, como ángel y demonio, y en medio está el pueblo. Un estudio de cómo el poder se articula.

El Señor Presidente, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, es la nueva publicación de las ediciones conmemorativas de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua, que rinden homenaje así a la obra más importante de este autor que marcó el devenir de la literatura latinoamericana durante décadas.

El Señor Presidente se une así a la colección de ediciones conmemorativas de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos que comenzó en 2004, coincidiendo con la celebración del IV Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, obras que publica la editorial Alfaguara en todo el mundo de habla hispana. Estas ediciones buscan la recopilación de títulos emblemáticos de la literatura de la lengua española.

«El señor presidente», obra maestra de Miguel Ángel Asturias (Nobel de Literatura en 1967), llega de nuevo a las librerías de la mano de la RAE, @ASALEinforma, @AGLGuate y @AlfaguaraES, en una nueva entrega de la colección Ediciones Conmemorativas: https://t.co/vUfiWf8yWY. pic.twitter.com/NK5VUlT5Wr — RAE (@RAEinforma) November 28, 2020

Obra maestra de Miguel Ángel Asturias

El Señor Presidente es la obra maestra del escritor, periodista y diplomático Miguel Ángel Asturias (1899-1974), Premio Nobel de Literatura de 1967, una novela fundamental del siglo XX, que abrió camino a todos los autores del “boom”.

Escrita entre 1920 y 1933 y publicada en 1946, El Señor Presidente es uno de los máximos exponentes de la llamada “novela del dictador”, recuerdan la RAE y la editorial Alfaguara en un comunicado sobre su lanzamiento en septiembre de este año.

Una corriente en la que se encuadran otras obras fundamentales como Tirano Banderas, de Valle-Inclán; Yo el Supremo, de Roa Bastos; El otoño del patriarca, de García Márquez, o más recientemente, La Fiesta del Chivo y Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa.

En ella, Asturias se inspira en el último gobierno de Manuel Estrada Cabrera, en Guatemala, para explorar los mecanismos que hacen funcionar una dictadura política, así como sus efectos en la sociedad.

Narrada desde distintos puntos de vista que van conformando de manera indirecta la figura del presidente, esta novela es uno de los antecedentes más notables del “boom” latinoamericano y su autor, uno de los más reconocidos representantes del realismo mágico, recuerda el comunicado.

Su declarada condena de las injusticias y la tiranía le valió ser censurada y prohibida durante trece años, mientras que, en contraposición, su riqueza estilística y la originalidad de su estructura narrativa la convirtieron en una de las novelas que más influyeron en toda una generación de autores de América Latina.

Adaptada al cine y al teatro, y traducida a los principales idiomas, la novela tuvo una gran acogida en el momento de su publicación tanto por la crítica como por los lectores.

Otras ediciones conmemorativas de la RAE

De la colección de ediciones conmemorativas forman parte también Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; La región más transparente, de Carlos Fuentes; Antología general, de Pablo Neruda; Gabriela Mistral en verso y prosa; La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, o La colmena, de Camilo José Cela, entre otros.

Con información de EFE y RAE.