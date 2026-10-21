¿Quién es Erick Von Detten?: exactor de Disney es acusado por fraude y abuso financiero a adultos mayores

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¿Quién es Erick Von Detten?: exactor de Disney es acusado por fraude y abuso financiero a adultos mayores

Erik von Detten, exestrella de Disney, enfrenta una demanda por fraude millonario a adultos mayores.

Valery Velásquez

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Foto de referencia. Una pareja de la tercera edad señala al exactor de Disney Erik Von Detten de anomalías en una inversión millonaria. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Una pareja de la tercera edad señala al exactor de Disney Erik Von Detten de anomalías en una inversión millonaria. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El exactor de Disney Erik Von Detten, conocido por su papel en “El Diario de la Princesa”, se encuentra en el centro de una controversia legal tras ser denunciado por fraude y abuso financiero a adultos mayores ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, California.

Según reportes de medios internacionales, una pareja de la tercera edad interpuso una demanda formal en la que afirma que el exactor los convenció de invertir más de USD$ 2.1 millones de sus ahorros de jubilación en monedas de oro que, de acuerdo con los afectados, estaban sobrevaloradas.

 La acción legal señala que la confianza depositada en Detten fue utilizada para manipular las transacciones financieras.

Los demandantes argumentan que las piezas adquiridas presentaban sobreprecios muy elevados en comparación con el valor real del mercado”, lo que generó pérdidas económicas inmediatas en su patrimonio.

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Según los documentos presentados ante la justicia, los afectados creían firmemente que “estaban protegiendo su dinero para el retiro a través de una inversión segura”, sin percatarse de los márgenes excesivos aplicados en la comercialización de los metales preciosos.

El caso evalúa la manera en que operan ciertos fondos de inversión y la venta de metales preciosos a inversores vulnerables o de avanzada edad. En el mundo de las finanzas, los ahorros destinados al retiro se resguardan usualmente en cuentas especiales para capear crisis económicas; sin embargo, los expertos señalan que"comprar activos físicos como monedas de oro con sobreprecios ocultos destruye la rentabilidad esperada."

Implicaciones legales y la respuesta de la compañía

La demanda también involucra directamente a la firma de metales preciosos con la que colaboraba el exartista, la cual ha enfrentado complicaciones financieras y procedimientos de bancarrota que dificultan la recuperación de los fondos.

Mientras avanza el proceso judicial en los tribunales correspondientes, los representantes legales de los denunciantes exigen una compensación económica justa por los daños ocasionados.

Por su parte, la defensa de los acusados aún no ha emitido declaraciones públicas detalladas, mientras el sistema judicial evalúa las pruebas sobre este presunto abuso de confianza corporativa.

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