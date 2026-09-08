Recorrido de Leyendas llegará al Cerrito del Carmen con su edición del Capitán General para revivir la tradición oral del país

Por las calles del Centro Histórico y en el parque del Cerrito del Carmen, cuentan los abuelos que, al caer la noche, aparecen las ánimas. Estas historias cobrarán vida durante cuatro noches en los Recorridos de Leyendas, que tendrán como principal atractivo a personajes de la tradición oral.

Duende del Ático se une a Fundación Teoxché para presentar las leyendas que han formado parte de la historia de la Ciudad de Guatemala, entre ellas las de la llorona, la siguanaba y el sombrerón.

Los organizadores recuerdan que, con el traslado de la capital al valle de la Ermita hace 250 años, parte de las leyendas también se trasladaron y se integraron con otras que ya existían en esta zona.

De estas figuras de la tradición oral se dice que aún “siguen rondando por las antiguas calles del hoy Centro Histórico, y siguen espantando en el Cerrito del Carmen”, destacan los organizadores.

La invitación es a explorar la tradición oral y disfrutar de una experiencia diferente con amigos y familiares. Los organizadores advierten que, por tratarse de una actividad de espantos, no se recomienda para personas sensibles, con problemas cardíacos o poca movilidad, mujeres embarazadas y menores de siete años.

Fechas:

23, 24, 30 y 31 de octubre del 2026

Horarios:

De 19 a 23.30 horas

Los recorridos se realizan cada 10 minutos.

Lugar:

Parque Cerrito del Carmen, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Costo:

Q85 por persona

Por la compra de más de cinco boletos en una misma transacción, Q75 cada uno

Cupo:

50 personas por horario

Duración:

Una hora aproximadamente

Boletos:

Adquiéralos a través de: https://viveloonline.com/shows/6a98f492b5d2a8563eaa360a

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