Recorrido de Leyendas revive la tradición oral que perdura desde el traslado de la ciudad de Guatemala

Con la edición del Capitán General, que recuerda las leyendas que por generaciones han resonado en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, se celebrarán dos nuevos recorridos.

Desde el parque del Cerrito del Carmen, los personajes de la tradición oral que han espantado a más de uno revivirán en una puesta en escena de El Duende del Ático, en la que convergerán el misterio, la historia y los sustos.

En conmemoración de los 250 años del traslado de la capital del país al valle de la Ermita, Recorridos de Leyendas recuerda que no solo se trasladó su población, sino también sus leyendas. Estas se unieron con las del valle de la Ermita y surgieron otras que aún rondan las antiguas calles del actual Centro Histórico.

Personajes como la Llorona, la Siguanaba y el Sombrerón resurgirán en el Cerrito del Carmen gracias a El Duende del Ático, que se unió con la Fundación Teoxché para revivir la tradición oral de la Ciudad de Guatemala.

Luego de una temporada con localidades agotadas, Recorridos de Leyendas abre dos nuevas fechas para que el público explore la tradición oral y disfrute de una experiencia diferente con amigos y familiares.

Los organizadores advierten que, por tratarse de una actividad de espantos, no se recomienda la asistencia de personas sensibles, con problemas cardíacos o poca movilidad, mujeres embarazadas y menores de siete años.

Fechas:

6 y 7 de noviembre del 2026

Horarios:

De 19 a 23.30 horas

Los recorridos se realizan cada 10 minutos

Lugar:

Parque Cerrito del Carmen, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Costo:

Q85 por persona

Por la compra de más de cinco boletos en una misma transacción, Q75 cada uno

Cupo:

50 personas por horario

Duración:

Una hora aproximadamente

Boletos:

Adquiéralos a través de https://viveloonline.com/shows/6a98f492b5d2a8563eaa360a

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