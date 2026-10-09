Rock argentino en la voz de Armando Pineda

Cuando se trata de rock, el cantautor guatemalteco Armando Pineda tiene mucho que contar. En esta ocasión, el artista que en la actualidad se identifica como la nueva voz de Los últimos adictos, promete recorrer el cancionero del rock argentino en un concierto lleno de nostalgia y energía.

Con el título Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, en el centro del afiche digital con el que se anuncia la presentación, se crea expectativa entre los amantes de la música llena de fuerza, sentimiento y reflexión que se produjo en Argentina en las décadas de 1980, 1990 y 2000.

Durante la jornada, Pineda rendirá tributo a las más emblemáticas canciones de grandes figuras como Soda Stereo, Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y Andrés Calamaro, quienes se convirtieron en algunas de las más grandes influencias de los músicos guatemaltecos de los años 1990.

Fecha

10 de octubre

Hora

19:30 horas

Lugar

La Casa del Río, Calle del Hermano Pedro # 6 Prolongación, Antigua Guatemala

Admisión

Q60 en preventa y Q100 en la taquilla el día del evento

Reservaciones

Al WhatsApp 52236982.

Ubicación

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