Ruggero Pasquarelli y Michael Ronda confirman su amor por “Soy Luna Tour: El último show” y prometen entrega total en Guatemala

Después de 10 años, Soy Luna regresará a los escenarios con Soy Luna Tour: El último show, una gira que recorrerá Latinoamérica y que, de acuerdo con la productora 2 Mundos, será una celebración para los admiradores de la serie que cautivó al público de la región. La gira llegará a Guatemala con un espectáculo dedicado a sus seguidores locales.

La productora nacional agregó que esta reunión contará en el país con las canciones icónicas de Soy Luna, así como con los temas de la nueva temporada, en una propuesta diseñada para celebrar la música, los recuerdos y la emoción de volver a vivir Soy Luna.

La confirmación de la nueva gira coincidió con el estreno de Soy Luna: Volver a rodar, la nueva temporada de la serie original de Disney+, disponible en esa plataforma de streaming, que ofrece una aventura entre música y diversión.

Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli, Michael Ronda, Malena Ratner y Gastón Vietto, junto con un grupo de bailarines, ofrecerán una experiencia en directo. En Guatemala, el espectáculo estará dedicado a pequeños y grandes.

“En términos generales, nuestro espectáculo cuenta con diversión y mensaje especial. Sabemos que llegarán a vernos muchos niños y adolescentes que crecieron a nuestro lado, pero también tenemos claro que se han sumado seguidores de todas las edades y eso nos emociona mucho, porque eso convierte nuestra gira en momentos para compartir en familia, amigos y pasarla bien”, dijeron Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano) y Michael Ronda (Simón Álvarez), durante una entrevista reciente que concedieron a Prensa Libre.

Convencidos de que en Guatemala cuentan con el respaldo de una comunidad de admiradores, Pasquarelli y Ronda indicaron que, al igual que el público, están ilusionados por llegar al país y ofrecer un espectáculo especial.

“Me llena de ilusión saber que llegaremos a Guatemala y que esperan nuestro show. Les prometo que nuestro amor está puesto en cada canción, en cada mensaje y en cada momento que podamos compartir en el país”, agregó Pasquarelli.

Karol Sevilla y Ruggero Pasquarelli. (Foto Prensa Libre: Cortesía 2 Mundos | @POCHOPH 18)

La gira Soy Luna Tour: El último show comenzó en Buenos Aires, Argentina, el pasado 7 de octubre, con dos funciones agotadas, y ha continuado su recorrido por Latinoamérica.

A propósito de la reunión del elenco original, sus protagonistas reconocieron que, al igual que el público, sentían que todavía faltaba algo por vivir dentro del universo de la serie, por lo que esta gira ofrecerá momentos especiales e inolvidables.

“En Latinoamérica Soy Luna ha sido un fenómeno que con el paso de los años nos ha demostrado que nuestro mensaje sigue impactando y pareciera que los años no pasan, pero al mismo tiempo permite darnos cuenta de que el cariño del público está intacto y volver a los escenarios nos motiva para reconectar con las personas que han crecido con nosotros y llevar energía a nuevas generaciones”, agregó Ronda.

Durante la conversación, Pasquarelli y Ronda evidenciaron su alegría por volver a los escenarios y compartir especialmente con los guatemaltecos que les han brindado cariño y apoyo constante.

Michael Ronda, de Soy Luna. (Foto Prensa Libre: Cortesía 2 Mundos | @POCHOPH 18)

“Este regresar es un regalo para el elenco y para nuestros admiradores porque todos somos una familia. Esperamos que en Guatemala lleguen a nuestro show para compartir las canciones, anécdotas y que juntos sigamos escribiendo una nueva historia de Soy Luna”, concluyeron.

Fecha

Soy Luna Tour, El último show, se presentará en Guatemala, el sábado 24 de octubre del 2026.

Hora

El espectáculo está previsto para las 18 horas.

Lugar

Futeca Cayalá.

Precios y localidades

Zona Amex Sillas – Q1,020

Ultra Fan Sillas – Q770

Fan de pie – Q455

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

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