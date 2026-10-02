“Sharks”: Museo Miraflores presenta una exposición sobre la fascinante historia evolutiva de los tiburones

La exposición temporal invita a los asistentes a descubrir la extraordinaria historia natural de uno de los depredadores marinos más sorprendentes: los tiburones.

Esta exposición internacional, organizada originalmente por el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York (AMNH), llega por primera vez a Guatemala y “presenta la fascinante historia evolutiva de los tiburones y su importancia para los ecosistemas marinos”, explica el museo.

La exposición interactiva “Sharks” reúne contenidos científicos con el objetivo de que los asistentes aprendan sobre estos animales acuáticos, que habitan los océanos desde hace más de 450 millones de años. Además, se apoya en recursos audiovisuales para atraer la atención de los participantes durante el recorrido.

“La exposición tiene como objetivo promover el conocimiento y la conservación de estas especies, desmitificando la percepción que durante décadas las ha presentado como animales peligrosos y agresivos”, así como entender su papel en el ecosistema marino, dice el comunicado.

Quienes asistan a esta exposición interactiva encontrarán cuatro módulos temáticos: evolución, diversidad, características y conservación, en los cuales se explicarán las particularidades de estos animales.

La exposición, dirigida a todas las edades, presenta piezas científicas de museo, entre ellas una réplica de la mandíbula de un megalodón. También se ofrecerán actividades como talleres educativos, exploraciones científicas y juegos relacionados con los tiburones.

Fecha:

De octubre a diciembre

Horario:

De martes a domingo, de 9 a 18 horas

Lugar:

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Guatemala

Precio:

Entrada individual: Q100

Con tarjeta BAM: Q85

Grupos de cinco personas o más: Q75 por persona

Niños de 0 a 3 años: entrada gratuita

Boletos:

Se pueden adquirir en www.museomiraflores.org.gt y en la taquilla del Museo Miraflores

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