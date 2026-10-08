“Si he de morir mañana”: ¿De qué habla el nuevo libro de Enán Moreno?

La única cita ineludible es la muerte. Sin embargo, es un tema que muchos evaden porque les provoca temor o tristeza. En su nuevo libro Si he de morir mañana el escritor Enán Moreno le hace frente a ese tópico de diversas maneras.

El escritor y académico Rolando Castellanos señala: "Enán Moreno presenta un texto cuya temática gira alrededor de la muerte y los aspectos relacionados con ella, incluyendo la experiencia del duelo en el ser humano".

Castellanos añade que "el autor realiza un recorrido a través de la historia, unas veces con visión universal o bien en característica local. La narración describe escenarios comportamientos, maneras de pensar e historia literaria en el difícil trance del final de la vida".

Un protagonista investigador

En la contraportada del libro, se explica la historia en la que se hilan los diversos aspectos tratados. "El autor realiza en este libro un recorrido por el tema de la muerte y así a lo largo de las páginas, un narrador va contando cómo en el personaje protagonista, luego de asistir a un funeral, van surgiendo el deseo y luego el afán de documentarse sobre la muerte y los aspectos en los que manifiesta: el duelo, las esquelas, los funerales, los epitafios, las premoniciones o avisos de muerte, las maneras de morir y algunas consideraciones sobre el suicidio y la eutanasia", se explica.

El lector podrá enterarse de los hallazgos del protagonista y lo acompañará en su proceso intelectual y mental que pronto lo conducirá a una especie de obsesión.

Invitación a la presentación del libro.

Castellanos exalta la investigación que se retrata en esta nueva obra literaria que será presentada en la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón con un conversatorio en el que además de Enán Moreno participarán los escritores Max Araujo y Luis Tuchán. La actividad será moderada por Jaime Moreno.

Fecha

Sábado 10 de octubre de 2026

Hora

11 horas

Admisión

Libre

Lugar

Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón, 5a. avenida 7-26 zona 1

Ubicación

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