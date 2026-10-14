“Silencio de semicorchea”: el cuento de José Morales González que ganó el Premio Mario Monteforte Toledo 2026

De los 629 cuentos recibidos de toda Centroamérica, Silencio de semicorchea, del escritor costarricense José Morales González, obtuvo el Premio Mario Monteforte Toledo 2026 de Fundación Paiz. El autor recibió el galardón este miércoles 14 de octubre del 2026.

“El jurado decidió otorgar el premio Mario Monteforte Toledo de Cuento 2026 a la obra Silencio de Semicorchea, por considerar que se trata de un relato sólido, sensible y cuidadosamente construido que aborda con inteligencia las profundas transformaciones sociales que puede experimentar un territorio y la manera en que estas atraviesan las historias individuales de quienes lo habitan, a partir del encuentro fortuito entre dos personajes vinculados de maneras muy distintas a un mismo lugar”, explicó Gloria Hernández, escritora guatemalteca y miembro del jurado calificador de esta edición.

Agregó que los jueces, provenientes de España, Argentina, México y Guatemala, valoraron especialmente la calidad de la escritura, la naturalidad con la que avanza la narración y la capacidad del autor para desarrollar un tema complejo sin convertir el cuento en una explicación o un discurso.

“La música funciona, además, como un espacio inesperado de encuentro entre dos experiencias de vida profundamente diferentes y da sentido al título de la obra”.

El galardonado, quien viajó a Guatemala para recibir el premio, calificó el reconocimiento como “el honor de su vida”.

“Quiero comenzar por decir que este es, sin lugar a duda, el honor de mi vida, y que considero un enorme privilegio el estar acá frente a todos ustedes”, dijo José Morales González, quien también recibió el Premio Nacional de Literatura 2023 de Costa Rica por su primera novela, Nos descuidamos un segundo.

“La acción de ser designado como ganador solo se ve superada por la certeza de que lo que intenté transmitir en el texto realmente resuena en quien lo lee, que su estructura es considerada valiosa y que, además, tiene la capacidad de generar una reflexión sobre el conflicto y las contradicciones que existen entre sus personajes”, añadió.

El escritor también agradeció a Fundación Paiz el esfuerzo por organizar un premio centroamericano de literatura, iniciativa que calificó como “una quijotada sin parangón” que no debería pasar desapercibida.

Gloria Hernández, José Morales González y María Regina Paiz. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

Por su parte, María Regina Paiz, presidenta de Fundación Paiz, felicitó a los más de 600 participantes de esta edición del premio y valoró su esfuerzo, tiempo, disciplina y valentía por ofrecer sus ideas para que el mundo las lea.

“En Fundación Paiz trabajamos para abrir espacios de creación y de diálogo y este propósito se extiende a la literatura a través del premio Mario Monteforte Toledo. Buscamos descubrir voces centroamericanas, celebrar el arte de escribir y ayudar a que nuevas obras encuentren lectores”, expresó.

El Premio Mario Monteforte Toledo 2026 también otorgó cuatro menciones honoríficas a los siguientes cuentos:

“El techo de Maroleni” (Guatemala)

“Agnus Dei” (Guatemala)

“El vuelo de las aves al atardecer” (Honduras)

“En diciembre moriré” (Nicaragua)

El galardón se entrega desde 1997 por iniciativa del escritor guatemalteco Mario Monteforte Toledo, quien, junto con otros artistas, entregó el primer reconocimiento al también guatemalteco Adolfo Méndez Vides por su obra Las murallas.

Durante varios años, el premio estuvo a cargo de la Fundación Mario Monteforte Toledo y, a partir de su vigésima edición, se estableció una alianza con Fundación Paiz, que asumió la organización del certamen. Desde entonces, el premio alterna cada año entre las categorías de cuento y novela.

La edición del 2026 recibió 629 cuentos, de los cuales 300 provinieron de Guatemala; 89, de El Salvador; 86, de Nicaragua; 77, de Honduras; 54, de Costa Rica, y 23, de Panamá.

La escritora guatemalteca Gloria Hernández fue parte del jurado calificador y la encargada de revelar el nombre del ganador de este año, (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

“Llegar a más público, quizás, suena ambicioso en una región muy golpeada por la desigualdad y en un mundo en el que se nos dice que la gente ya no lee, en el que parece que estamos perdiendo la batalla ante la inmediatez de las redes sociales, el consumo fácil en los servicios de streaming y la dictadura del algoritmo. Hoy, en esta ocasión tan importante y en medio de esta celebración tan hermosa, podemos decir que estamos acá dispuestos a dar la pelea contra esa tendencia, aunque sea un pequeño cuento a la vez”, concluyó el escritor costarricense José Morales González, tras recibir el premio 2026.

El escritor recibió Q25 mil, un diploma y el galardón oficial del certamen.

“Su reconocimiento es motivo de alegría y orgullo, no solo para él, sino para nosotros como costarricenses, y nos recuerda que la literatura centroamericana tiene una voz propia, capaz de trascender fronteras, despertar reflexiones y conectar nuestras realidades con las de otros pueblos”, expresó el embajador de Costa Rica en Guatemala, José Pablo Bobadilla, quien también estuvo presente en la actividad.