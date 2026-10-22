Sin Bandera en Guatemala: todos los detalles del “Escenas Tour 2027”

Leonel García y Noel Schajris han compartido historias, y sus voces, sensibilidad y composiciones han cautivado a multitudes.

Canciones como Entra en mi vida, Kilómetros, Sirena, Mientes tan bien, Te vi venir y Que me alcance la vida se han convertido en parte de la banda sonora de miles de historias de amor y desamor.

De acuerdo con CHP Guatemala, Sin Bandera llegará al país y ofrecerá una noche para cantar las historias del corazón. El dúo ha construido una trayectoria que ocupa un lugar especial en el pop romántico en español.

En su reciente recorrido con Escenas Tour, Sin Bandera ha registrado conciertos con entradas agotadas en Chile, Argentina y México. Entre ellos destaca su presentación del pasado 6 de marzo en la Arena Ciudad de México, donde miles de seguidores se reunieron para cantar los éxitos que han marcado su trayectoria.

Debido a la respuesta de sus admiradores, el dúo confirma la vigencia de un proyecto que continúa reuniendo a distintas generaciones alrededor de sus canciones. Por ello, extendió la gira al 2027 y recorrerá varios escenarios internacionales, entre ellos uno en Guatemala.

“Guatemala se prepara para vivir una noche de romanticismo, recuerdos y emociones compartidas. Escenas Tour 2027 será la oportunidad de reencontrarse con esas canciones que expresan lo que a veces cuesta decir y de celebrar, en compañía, la música de Sin Bandera”, añadió CHP.

Fecha

Sin Bandera ofrecerá un concierto en Guatemala, el jueves 11 de febrero del 2027.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital

Precios y localidades

Mesas Oro - Q390 + Q100 (tiquetera) = Q490

Mesas Platinum - Q790 + Q150 (tiquetera) = Q940

Mesas Black - Q1,090 + Q200 (tiquetera) = Q1,290

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eventos.primerafila.shop

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