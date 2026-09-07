“Soy Luna Tour, El último show” llegará a Guatemala con Karol Sevilla y todo el elenco de la serie que cautivó en Latinoamérica y Europa

Luego de 10 años, Soy Luna regresará a los escenarios con Soy Luna Tour, El último show, una gira que recorrerá Latinoamérica a partir de octubre próximo.

De acuerdo con la productora 2 Mundos, será una celebración para los admiradores de la serie que cautivó en la región. Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, junto con un grupo de bailarines, ofrecerán una experiencia en directo.

La productora local agregó que el espectáculo reunirá las canciones icónicas de Soy Luna con los temas de la nueva temporada, en una propuesta diseñada para celebrar la música, los recuerdos y la emoción de volver a vivir Soy Luna.

La confirmación de la nueva gira coincide con el estreno de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie original de Disney+, disponible en esa plataforma de streaming, que ofrece una aventura entre música y diversión.

Fecha

Soy Luna Tour, El último show, se presentará en Guatemala, el sábado 24 de octubre del 2026.

Hora

El espectáculo está previsto para las 18 horas.

Lugar

Futeca Cayalá.

Precios y localidades

Zona Amex Sillas – Q1,020

Ultra Fan Sillas – Q770

Fan de pie – Q455

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

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