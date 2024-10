Swifties 4 Kamala: Fans de Taylor Swift lanzan campana en apoyo a Kamala Harris

Swift anunció su apoyo a la vicepresidenta de EE.UU. después del primer debate presidencial entre Harris y el candidato republicano Donald Trump el pasado mes de septiembre.

"Swifties 4 Kamala", que agrupa a los seguidores de la diva del pop que apoyan a la vicepresidenta de EE.UU., se han asociado con una variedad de organizaciones para ejecutar una amplia campaña de contacto directo con los votantes, asegura la revista "Newsweek".

El objetivo es movilizar a los fans de Swift para que envíen millones de mensajes de texto en distritos clave y en disputa en todo Estados Unidos, mientras asisten a retransmisiones en vivo de la próxima etapa de la gira "Eras Tour" de la cantante, que batió récords, según 'Newsweek'.

La nueva estrategia de estos seguidores se produce después de que Swift respaldara de forma pública a la candidata demócrata y a su compañero de fórmula para vicepresidente, Tim Walz.

"Los Swifties están acostumbrados a que los subestimen, pero ante eso, todo lo que tengo que decir es que hemos logrado más de 2.2 millones de contactos directos con votantes hasta la fecha, exclusivamente en estados y distritos clave", dijo el director de organización de 'Swifties 4 Kamala' (S4K), Shaadi Ahmadzadeh, en una declaración enviada a 'Newsweek'.

"Ha sido muy alentador ver que las campañas invierten de manera significativa en los votantes jóvenes y en comunidades que normalmente se pasan por alto al creer en una coalición como S4K".

Han bautizado la iniciativa como 'Election Day: Eras Tour (GOTV Version)', un guiño a la regrabación de Swift de algunos de sus álbumes, con los títulos actualizados llamados (Taylor's Version).

La coalición de grupos planea enviar alrededor de 13.5 millones de mensajes de texto a lo largo de tres fines de semana de conciertos de "Eras Tour", agrega la publicación.

