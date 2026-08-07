Symphonic Wars 2026: Una experiencia sinfónica dedicada al universo galáctico

“Prepárate para viajar a una galaxia muy, muy lejana a través de una experiencia musical épica que reunirá la música de toda la saga”, publicó este viernes 7 de agosto la promotora local NiuMark.

De acuerdo con los organizadores, Symphonic Wars 2026 será un concierto sinfónico dedicado a los temas más emblemáticos del universo galáctico.

“¡Que la fuerza te acompañe en una noche inolvidable!”, resaltó la promotora local e indicó que la actividad contará con una selección de músicos de diferentes orquestas debido a que destacarán el formato sinfónico.

Fecha

Symphonic Wars se llevará a cabo el martes 29 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades

Platea - Q350

Balcón II - Q250

Balcón I - Q300

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de tickt.live, a partir de las 19 horas del 13 de agosto.

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