Symphonic Wars 2026: Una experiencia sinfónica dedicada al universo galáctico

Escenario

Symphonic Wars 2026: Una experiencia sinfónica dedicada al universo galáctico

Productora local confirma una velada musical que reunirá composiciones del universo galáctico en una sola noche.

|

time-clock

Symphonic Wars

Symphonic Wars promueve una experiencia dedicada al universo galáctico. (Foto Prensa Libre: Cortesía NiuMark)

“Prepárate para viajar a una galaxia muy, muy lejana a través de una experiencia musical épica que reunirá la música de toda la saga”, publicó este viernes 7 de agosto la promotora local NiuMark.

De acuerdo con los organizadores, Symphonic Wars 2026 será un concierto sinfónico dedicado a los temas más emblemáticos del universo galáctico.

“¡Que la fuerza te acompañe en una noche inolvidable!”, resaltó la promotora local e indicó que la actividad contará con una selección de músicos de diferentes orquestas debido a que destacarán el formato sinfónico.

Fecha

Symphonic Wars se llevará a cabo el martes 29 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades

  • Platea - Q350
  • Balcón II - Q250
  • Balcón I - Q300

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de tickt.live, a partir de las 19 horas del 13 de agosto.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por NiuMark (@niumarkmusic)

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

Lee más artículos de Keneth Cruz

ARCHIVADO EN:

Conciertos en Guatemala Qué hacer en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM