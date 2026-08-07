Escenario
Symphonic Wars 2026: Una experiencia sinfónica dedicada al universo galáctico
Productora local confirma una velada musical que reunirá composiciones del universo galáctico en una sola noche.
Symphonic Wars promueve una experiencia dedicada al universo galáctico. (Foto Prensa Libre: Cortesía NiuMark)
“Prepárate para viajar a una galaxia muy, muy lejana a través de una experiencia musical épica que reunirá la música de toda la saga”, publicó este viernes 7 de agosto la promotora local NiuMark.
De acuerdo con los organizadores, Symphonic Wars 2026 será un concierto sinfónico dedicado a los temas más emblemáticos del universo galáctico.
“¡Que la fuerza te acompañe en una noche inolvidable!”, resaltó la promotora local e indicó que la actividad contará con una selección de músicos de diferentes orquestas debido a que destacarán el formato sinfónico.
Fecha
Symphonic Wars se llevará a cabo el martes 29 de septiembre del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas
Lugar
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Precios y localidades
- Platea - Q350
- Balcón II - Q250
- Balcón I - Q300
Venta de entradas
Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de tickt.live, a partir de las 19 horas del 13 de agosto.
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