Taller de pintura en óleo: arte, gastronomía y aprendizaje se fusionan en la experiencia impartida por Rodolfo García

“No necesitas experiencia, solo ganas de disfrutar y crear”, dice la invitación a vivir un evento diferente, relajado, con buena compañía y, por supuesto, lleno de aprendizaje en la pintura en óleo.

Este espacio, creado para expresarse a través del arte de la pintura y desconectarse del diario vivir, ofrece a los participantes la oportunidad de realizar su propio cuadro al óleo y aprender durante el taller que impartirá el artista Rodolfo García, de Raíces Colectivo Arte.

La obra Mujer con sombrilla, de Claude Monet, será el reto que afrontarán los participantes en este taller, donde aprenderán técnicas básicas de pintura al óleo y podrán llevarse su creación al finalizar la actividad.

Asimismo, este evento ofrece al público la oportunidad de crear vínculos con nuevas personas, vivir un momento de relajación y disfrutar de una refacción. “El arte no es para unos pocos, es para todos”, destacan los organizadores.

Este espacio busca descubrir cómo pintar al óleo puede ser relajante, divertido y satisfactorio, al abrir la puerta para encontrar un nuevo pasatiempo e incluso una pasión antes no explorada. Así puede participar.

Fecha

Domingo 26 de julio del 2026

Hora

De 10 a 13 horas

Lugar

Edificio Nova Reformador, nivel 5, avenida Reforma y 2.ª calle, zona 9

Precio

Q290 por persona

Cupo

Reserve al 5991 2768. Cupo limitado.

Incluye

Materiales

Refacción

Diploma de participación

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