The Beatles: actores del proyecto biográfico recrean la foto de Abbey Road en el paso de cebra original

La producción de la película biográfica de The Beatles sigue avanzando. Los cuatro actores que protagonizarán los filmes grabaron este fin de semana algunas de las imágenes más emblemáticas de la banda británica.

El domingo 16 de agosto, los artistas fueron vistos mientras cruzaban en fila el paso de cebra de Abbey Road, con vestuario idéntico al que lucían los integrantes de la banda en la fotografía original, tomada en 1969 y utilizada como portada de ese álbum.

Usuarios captaron el momento y difundieron las imágenes, en las que aparecen Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn mientras cruzan la calle.

El primero en la fila es Dickinson, quien interpreta a John Lennon; luego va Keoghan como Ringo Starr, Mescal como Paul McCartney y Quinn como George Harrison.

Otras tomas muestran a Quinn cruzando solo la calle, mientras el resto de los actores pasa junto a él.

La fotografía original fue tomada por Iain Macmillan el 8 de agosto de 1969, desde una escalera ubicada en el centro de la calzada.

Desde entonces, ese cruce peatonal, ubicado frente al estudio de grabación Abbey Road, se ha convertido en uno de los puntos turísticos de Londres más visitados por fanáticos de todo el mundo, quienes acuden para reproducir la imagen de la portada.

El proyecto biográfico que recreó la escena 57 años después se titula The Beatles – A Four-Film Cinematic Event (The Beatles: un evento cinematográfico de cuatro películas) y es dirigido por el cineasta Sam Mendes. El proyecto fue anunciado en febrero del 2024.

Como su nombre lo indica, constará de cuatro películas que narrarán la historia de la banda desde la mirada de cada uno de sus integrantes y que, al conectarse, presentarán la historia completa.

La producción incluirá las canciones originales de la banda, pues tendrá los derechos musicales del catálogo completo de The Beatles.

“El proyecto es totalmente singular. A nivel personal, estoy muy emocionado de trabajar en algo de esta escala, pero también arraigado en la actuación con Sam y grandes escritores”, dijo Paul Mescal, uno de los actores.

El estreno simultáneo de las cuatro películas de The Beatles: un evento cinematográfico de cuatro películas está previsto para el 7 de abril del 2028.