The Jackson Five sin Michael Jackson: un documental para la memoria musical

Fueron una de las primeras boy band del mundo y sus éxitos siguen sonando, aunque no tanto como las canciones que más adelante interpretó Michael Jackson, su integrante más joven. The Jackson Five tuvo su propia historia que ahora será narrada a través de un documental.

Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Tito Jackson y Marlon Jackson se reúnen por primera vez para hablar públicamente de su etapa dentro de la famosa agrupación, según reportó el medio estadounidense Variety que es replicado por la agencia EFE.

El filme documental que aún no cuenta con título, se presentará y se distribuirá en la feria Mipcom, y cuenta con la producción de Workerbee (UK) y Paper Route Studios.

El documental recoge la historia de "cuatro hermanos y su trayectoria como integrantes de una de las primeras 'boy bands' del mundo, así como los distintos caminos que siguieron sus vidas", según ha publicado la productora.

Nostalgia y pérdidas

Aunque la cinta no enfatiza especialmente en la retirada de Michael y su posterior muerte, sí incluye la última entrevista concedida por Tito Jackson antes de su fallecimiento en 2024.

El proyecto, que ha contado con tres años de producción, está dirigido por Benjamin Hirsch -que dirigió una serie documental sobre Janet Jackson-.

La historia narra el "extraordinario ascenso, triunfo, las fracturas y el reencuentro" del grupo, desde sus inicios en Indiana, hasta su transformación en superestrellas mundiales.

El proyecto cuenta con imágenes de archivo poco comunes, material inédito y los recuerdos de los cuatro hermanos para explorar cómo fueron moldeados por su padre, Joe Jackson, cuya "determinación inquebrantable convirtió los ensayos familiares en un escenario de entrenamiento implacable", añade Variety.

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"Los cuatro recuerdan de manera distinta aquellos primeros ensayos: la presión, la competencia, las risas entre toma y toma y la sensación de que, aún siendo niños, tal vez estaba ocurriendo algo extraordinario", añade.

El grupo fue fundado por Joseph “Joe” Jackson en 1962, inicialmente con sus hijos mayores Jackie, Tito y Jermaine, junto a amigos cercanos. Posteriormente se unieron Marlon y Michael Jackson, consolidando la formación de cinco hermanos. Su consolidación llegó en 1969, cuando firmaron con la disquera Motown Records, bajo la supervisión de Berry Gordy, y fueron presentados al público por Diana Ross.