The Velvet Band llevará su repertorio a una velada musical especial en la ciudad de Guatemala

Ranferí Aguilar, Mirza Lam, Ceci Aguilar y Maru Aguilar conforman The Velvet Band, un grupo guatemalteco que en los últimos meses ha contado con el respaldo de admiradores de distintas edades.

De acuerdo con sus integrantes, The Velvet Band es una banda de covers que fusiona influencias de rock alternativo, dream pop y pop rock para crear presentaciones con identidad, energía y una atmósfera envolvente.

Autor de éxitos como Libre sentimiento, Mi pequeña, Corazón de jaguar y Murciélago Danzante, con Alux Nahual, y con 47 años de trayectoria artística, Ranferí Aguilar ha sido parte fundamental de la historia y evolución del rock nacional y de distintos proyectos en solitario. Ahora, de forma paralela, aporta su experiencia y comparte con talentos de nuevas generaciones del país en The Velvet Band.

Por su parte, Mirza Lam es una baterista guatemalteca que ha participado en distintos proyectos musicales. Sus conocimientos, habilidad y talento han marcado la calidad de las presentaciones en directo de artistas y bandas nacionales. En la actualidad, aporta su ritmo y estilo a The Velvet Band.

De acuerdo con los músicos, The Velvet Band cuenta con un repertorio que reúne canciones reconocidas, pero con su sello e interpretación propios, pues sus conciertos están pensados para conectar con el público y adaptarse a distintos escenarios.

Con más de seis años de experiencia en entretenimiento infantil y teatro musical, Ceci Aguilar es una cantante y compositora que aporta la originalidad y calidad de su voz. Además, la experiencia adquirida en varios proyectos como voz principal y segunda guitarra, así como la creación y difusión de su música original, respaldan su aporte a The Velvet Band.

La banda nacional se refuerza con la trayectoria de Maru Aguilar, cantante y compositora guatemalteca que ha representado al país en escenarios de Uruguay con su composición No me dejas pensar y en recintos culturales con sus propias creaciones. Ella y su hermana Ceci han destacado por su originalidad en proyectos como El depa de los plebes y El hacedor de lluvia.

Fecha

The Velvet Band ofrecerá un concierto en la capital el jueves 17 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

The Groove

Precios y localidades

Q75

Venta de entradas

Los boletos se pueden reservar vía +502-30204085

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