Timbiriche: Integrantes originales afirman que no autorizaron serie de ViX

En numerosas ocasiones los integrantes originales de Timbiriche han hecho público que no reciben ningún tipo de regalías por la difusión de los temas que se hicieron famosos con sus voces. También, a través de distintas entrevistas han hablado de cómo, siendo niños cumplían largas jornadas de trabajo, sin importar su edad. A pesar de ello, habiendo tenido exitosas carreras como adolescentes y adultos, han hablado con cariño de ese tiempo. Sin embargo, ante la publicación de una serie que, supuestamente retrata ese período de sus vidas, decidieron pronunciarse.

A través de un comunicado de prensa que hicieron público seis integrantes originales de la agrupación musical mexicana negaron autorizado el uso de su imagen, voz o identidad en la serie de la plataforma ViX que se estrenará el viernes 9 de octubre. Afirmaron que la plataforma no contó, ni siquier, a con la opinión de ninguno de ellos

"Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad", destacó un comunicado compartido en las redes sociales por los artistas.

Sin voz ni voto

Los famosos cantantes reconocen que puede haber libertad creativa. Sin embargo, manifestaron su molestia porque saben que su público va, irremediablemente, a vincular lo que en la serie se cuente con su vida. "Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado".

Explicaron que están conscientes de que la serie, de ocho capítulos, es una "historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron".

Sin embargo, subrayaron que detrás de los personajes que el público verá "hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional".

En esa misma línea, recalcaron que la serie "no es la historia de Timbiriche" contada por sus integrantes, considerados íconos de la música mexicana en la década de 1980, que incluyó a reconocidas cantantes como Thalia y Paulina Rubio.

"Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz", concluyó el texto.

"Inspirado en hechos reales"

En declaraciones hechas a la prensa, el productor del proyecto, Pablo Cruz, aseguró que el trabajo televisivo está "inspirado en hechos reales". Además, resaltó que el trabajo de investigación se realizó a partir de información y material público sobre la banda.

Uno de los temas centrales de la serie es el abuso que sufrió Sasha Sokol cuando era menor de edad por parte del productor de Televisa, Luis de Llano Macedo.

Este caso, en particular, afecta a nivel personal tanto a Sasha Sokol como a Benny Ibarra, quien es sobrino de Luis de Llano.