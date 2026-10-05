Escenario
Tini en Guatemala 2026: Fecha, lugar, entradas y más detalles del Futttura World Tour
La cantante argentina Tini ofrecerá un concierto en la capital en el que compartirá coreografías y sus éxitos con sus admiradores locales.
La artista argentina Tini Stoessel, promociona la gira "FUTTTURA World Tour". (Foto Prensa Libre. EFE)
Martina Stoessel, mejor conocida en la actualidad como Tini, es una cantante y actriz argentina que ha consolidado su carrera entre la televisión y la música. Además, ha acumulado multitud de admiradores debido a la publicación de sus discos y colaboraciones internacionales.
FUTTTURA World Tour es la gira que promociona y en la que cada concierto ha contado con lleno total debido al respaldo de sus seguidores, quienes corean todas sus canciones.
De acuerdo con la promotora CHP Guatemala, Tini llegará al país y ofrecerá un espectáculo con puesta en escena de alto nivel, banda y coreografías. Además, incluirá un repertorio con éxitos como Miénteme, Fresa, y La Loto, entre otros.
Fecha
Tini ofrecerá un concierto en Guatemala el viernes 16 de octubre del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas.
Lugar
Explanada 5, zona 5 de la capital
Precios y localidades
- Gradas Q390 + Fee Q100
- Sillas Vip Q590 + Fee Q125
- Sillas Oro Q790 + Fee Q150
- Sillas Platinum Q9900 + Fee Q175
- Sillas Black Q1,290 + Fee Q200
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de primerafila.shop
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