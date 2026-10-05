Tini en Guatemala 2026: Fecha, lugar, entradas y más detalles del Futttura World Tour

Martina Stoessel, mejor conocida en la actualidad como Tini, es una cantante y actriz argentina que ha consolidado su carrera entre la televisión y la música. Además, ha acumulado multitud de admiradores debido a la publicación de sus discos y colaboraciones internacionales.

FUTTTURA World Tour es la gira que promociona y en la que cada concierto ha contado con lleno total debido al respaldo de sus seguidores, quienes corean todas sus canciones.

De acuerdo con la promotora CHP Guatemala, Tini llegará al país y ofrecerá un espectáculo con puesta en escena de alto nivel, banda y coreografías. Además, incluirá un repertorio con éxitos como Miénteme, Fresa, y La Loto, entre otros.

Fecha

Tini ofrecerá un concierto en Guatemala el viernes 16 de octubre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Explanada 5, zona 5 de la capital

Precios y localidades

Gradas Q390 + Fee Q100

Sillas Vip Q590 + Fee Q125

Sillas Oro Q790 + Fee Q150

Sillas Platinum Q9900 + Fee Q175

Sillas Black Q1,290 + Fee Q200

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de primerafila.shop

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