Escenario
El tradicional Festival de Calabazas llega a Rincón Suizo Farm en octubre
El tradicional Festival de Calabazas de Tecpán se viene con actividades familiares, recorridos en tren, espacios para fotografías y decoración de calabazas. Aquí tiene toda la información.
Una actividad familiar para disfrutar de la temporada de calabazas en Rincón Suizo Farm, con recorridos, fotografías y actividades al aire libre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Durante octubre, Rincón Suizo Farm, en Tecpán Guatemala, ofrece el Festival de Calabazas, una actividad pensada para disfrutar en familia y aprovechar la temporada con diferentes espacios al aire libre.
Los asistentes podrán realizar un recorrido en tren por la finca, conocer las casitas de los árboles y disfrutar de diferentes espacios preparados para tomar fotografías.
Además, el boleto incluye una bebida caliente, estaciones para fotografía y un área con materiales para que cada visitante pueda decorar su propia calabaza.
Los boletos estarán disponibles únicamente durante los días del evento. La calabaza para decorar no está incluida en el precio de entrada, pero podrá adquirirse por separado, según disponibilidad.
El Festival de Calabazas busca convertirse en una opción para quienes quieran disfrutar de un día diferente fuera de la ciudad, rodeados de naturaleza y actividades de temporada.
Los organizadores recomiendan tomar en cuenta que el cupo es limitado y que aplican algunas restricciones para participar en las actividades.
Fecha
3, 4, 10 y 11 de octubre próximo.
Horarios
10 a 16 horas.
Lugar
Rincón Suizo Farm
Precios
Q50 niños (hasta 12 años)
Q75 Adultos
Venta de boletos
Disponibles los días de evento
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