¿Traición u operación secreta? Netflix analiza a qué obedeció la captura de Ismael “El Mayo” Zambada

Detrás de las grandes capturas de delincuentes conocidos por su audacia siempre quedan preguntas y el caso del famoso capo El Mayo no es la excepción. Por eso, Netflix apuesta por la serie documental La caída de El Mayo, en la que se abordará la polémica captura de Ismael "El Mayo" Zambada García, exlíder del Cartel de Sinaloa.

Según anunció la plataforma de streaming, la investigación se extendió desde ambos lados de la frontera. De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias EFE, la trama principal intentará determinar si la detención del escurridizo narcotraficante mexicano fue resultado de una traición o una operación secreta.

Netflix ofreció un adelanto de la serie que constará de tres episodios y fue dirigida por el periodista estadounidense Darren Foster, ganador de un Emmy, y el cineasta mexicano Miguel Fernández Flores.

Testimonios, revelaciones y secretos

En la serie, según revela el tráiler dado a conocer por los productores, se revela parte de las investigaciones y entrevistas con personajes como María Scherer, quien conversó con el capo mexicano semanas antes de que fuera detenido por autoridades estadounidenses en El Paso,Texas, junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán.

Largo anonimato

Si bien, después de su captura el mundo supo quién era El Mayo y sus andanzas por el mundo del crimen, antes, logró pasar inadvertido por mucho tiempo. "Nuestro reto fue contar la historia de un hombre del que casi no existe ningún registro. Antes de su caída, no había más que unas cuantas fotos de El Mayo y ni una sola grabación de su voz", afirmó Netflix, citado por EFE.

Los realizadores explicaron que combinaron "periodismo de investigación con la narración en primera persona", entrevistando a quienes participaron directamente en "diferentes situaciones importantes: agentes de seguridad, políticos y periodistas", así como elementos cercanos al Cartel de Sinaloa.

El Mayo no solo fue el cofundador del poderoso Cartel de Sinaloa, sino también una figura que operó durante más de cuatro décadas en las sombras y corrompió a funcionarios mexicanos de todos los niveles, según puede intuirse al ver el tráiler oficial.

"La caída de El Mayo tiene todos los elementos de una tragedia shakespeariana: un líder ya mayor, que logró evadir a todos sus adversarios durante medio siglo, solo para caer, según algunas versiones, a manos del hijo de su aliado más cercano", relataron los directores.

La detención de ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López tras aterrizar en un avión privado en el aeropuerto de Santa Teresa, en El Paso, ha desatado sospechas y especulaciones sobre una presunta traición por parte de la familia de su excolaborador Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

La caída de El Mayo llega a Netflix. (Foto Prensa Libre: Netflix)

La serie se estrenará el próximo 29 de octubre.

Confeso y condenado

EFE señala que el año pasado, en un tribunal federal de Nueva York, El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal.

Su detención se ha traducido en pugnas entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa.