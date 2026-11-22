La competencia preliminar de Miss Universo 2026 se celebró este domingo 22 de noviembre, dos días antes de la gran final, programada para el martes 24.

Esta fue una noche decisiva para la 75.ª edición del certamen que se celebra en San Juan, Puerto Rico, pues las candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de gala, a la espera de clasificar entre las 30 finalistas.

La gala comenzó con una breve pasarela de las 116 candidatas que participan en esta 75.ª edición del certamen, quienes ingresaron al escenario por grupos para anunciar a sus respectivas naciones.

Después, las aspirantes a la corona se apoderaron de la pasarela para lucirse en traje de baño, con atuendos en tonos azules y celestes, acompañados de una capa que agregó elegancia a su ingreso.

Con energía y una deslumbrante sonrisa, la guatemalteca María Adelina Castillo modeló en traje de baño mientras los presentadores destacaban su profesión como médica pediatra y el trabajo que realiza con los niños de Guatemala.

Castillo también destacó en el siguiente desfile, esta vez con vestido de gala.

Con un vestido de tonos turquesa, con transparencias y diamantes, volvió a caminar por la pasarela con su auténtica sonrisa y elegancia. La reina guatemalteca llevó el cabello suelto y aretes largos que resaltaron su rostro.

“María Adelina pinta como una forma de expresar su creatividad. Pero a esta artista le encanta dibujar personajes de anime y disfruta leyendo novelas de fantasía en su tiempo libre”, dieron a conocer los presentadores durante su paso por esta segunda y última fase del evento de este domingo.

Con esta presentación, Castillo culminó su participación en la competencia preliminar, uno de los momentos más importantes del certamen, pues este domingo los jueces califican la presencia, actitud, elegancia y otros aspectos de las candidatas para elegir a las 30 finalistas.

Las clasificadas serán anunciadas el martes 24 de noviembre, cuando se celebrará la gran final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026, evento que tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico.

La gala de este domingo también estuvo acompañada de música y artistas invitados. En el intermedio entre las presentaciones en traje de baño y vestido de gala, el cantante, compositor y productor puertorriqueño Benyo se presentó con Olga Tañón para interpretar El Universo, himno de Miss Universo 2026.