“Un día en la jungla”: la celebración del Día del Niño llega al Museo del Ferrocarril con actividades y un recorrido en tren

Los niños serán los invitados especiales de “Un día en la jungla”, una actividad que se celebrará en el Museo del Ferrocarril con piñatas, pintacaritas, charlas sobre animales y recorridos en tren.

La jornada combinará entretenimiento y aprendizaje con un recorrido ferroviario que permitirá a los asistentes conocer parte de la historia del ferrocarril que conectó el país, principalmente entre 1880 y 1996.

Los asistentes podrán participar en un recorrido en uno de los trenes históricos, desde el Museo del Ferrocarril hasta la estación La Ermita, en la zona 1.

Las actividades educativas permitirán que los niños conozcan distintas especies de animales en peligro de extinción y aprendan sobre su cuidado y conservación.

“Este Día del Niño, ven a disfrutar de una experiencia llena de diversión, aventura y muchas sorpresas”, dice la invitación.

Fecha

Domingo 27 de septiembre del 2026

Horarios

Recorridos: 10, 11.30, 13.30 y 15 horas

Lugar

9.ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril

Precio

Q100 por persona

Boletos

Adquiéralos por WhatsApp: +502 3994 1310

También están disponibles en las instalaciones del Museo del Ferrocarril, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas.

Parqueo

10.ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul de Fegua)

Precio: Q25 (tarifa única los días del evento)

Actividades

Piñatas

Pintacaritas

Charlas sobre animales en peligro de extinción

Recorridos en tren

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

El Museo del Ferrocarril celebra los el día del Niño con temática de la jungla con recorridos en tren y actividades.(Video: Prensa Libre / Museo del Ferrocarril Guatemala)