muestra artística
“Un renacer en el valle”: los 250 años del traslado de la capital en grabado
Alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla (ENAP) exponen su interpretación del hecho histórico en el CFCE.
La exposición "Un renacer en el valle" se encuentra abierta al público en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía CFCE Antigua)
El traslado de la ciudad capital de Santiago de los Caballeros al Valle de la Ermita, que se oficializó el 2 de enero de 1776, ha sido motivo de diversas actividades durante este 2026, cuando se conmemoran 250 años del acontecimiento.
Tanto los motivos como las consecuencias de ese cambio de sede han merecido análisis y celebraciones, sobre todo desde lo ámbitos de la academia y el arte. Los alumnos de la especialidad de grabado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla (ENAP) se han unido a estos actos con la exposición Un renacer en el valle.
La muestra artística que, se encuentra exhibida en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala (CFCE Antigua) reúne decenas de trabajos elaborados por los jóvenes exponentes. Las piezas ofrecen una muestra de lo que en el imaginario de los guatemaltecos se guarda acerca del hecho histórico.
El CFCE Antigua señala, a través de sus redes sociales, que la muestra "conecta memoria y emoción colectiva a través del grabado, invitando a recorrer visualmente las historias de Guatemala y la transformación de su capital, desde el traslado motivado por la adversidad hasta la ciudad que hoy celebra su propia metamorfosis".
En las piezas se ven retratados momentos propios de la historia del traslado, significados sociales, culturales y religiosos, además de interpretaciones de lo que implicó tener que cambiar de vida.
Fecha
Del 17 de octubre al 15 de noviembre
Hora
De lunes a domingo de 9 a 18 horas
Lugar
CFCE Antigua, 6ª avenida Norte entre la 3ª y la 4ª calle Poniente, Antigua Guatemala
Admisión
Libre
Ubicación
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