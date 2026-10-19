“Un renacer en el valle”: los 250 años del traslado de la capital en grabado

El traslado de la ciudad capital de Santiago de los Caballeros al Valle de la Ermita, que se oficializó el 2 de enero de 1776, ha sido motivo de diversas actividades durante este 2026, cuando se conmemoran 250 años del acontecimiento.

Tanto los motivos como las consecuencias de ese cambio de sede han merecido análisis y celebraciones, sobre todo desde lo ámbitos de la academia y el arte. Los alumnos de la especialidad de grabado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla (ENAP) se han unido a estos actos con la exposición Un renacer en el valle.

"Y a sus pies floreció la ciudad", de Jimena Alessandra Noriega. (Foto Prensa Libre: Cortesía M. Mendizábal)

La muestra artística que, se encuentra exhibida en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala (CFCE Antigua) reúne decenas de trabajos elaborados por los jóvenes exponentes. Las piezas ofrecen una muestra de lo que en el imaginario de los guatemaltecos se guarda acerca del hecho histórico.

El CFCE Antigua señala, a través de sus redes sociales, que la muestra "conecta memoria y emoción colectiva a través del grabado, invitando a recorrer visualmente las historias de Guatemala y la transformación de su capital, desde el traslado motivado por la adversidad hasta la ciudad que hoy celebra su propia metamorfosis".

Cambio de Patronato, la pieza artística de Sofía Daniela Mendizábal. (Foto Prensa Libre: Cortesía M. Mendizábal)

En las piezas se ven retratados momentos propios de la historia del traslado, significados sociales, culturales y religiosos, además de interpretaciones de lo que implicó tener que cambiar de vida.

Fecha

Del 17 de octubre al 15 de noviembre

Hora

De lunes a domingo de 9 a 18 horas

Lugar

CFCE Antigua, 6ª avenida Norte entre la 3ª y la 4ª calle Poniente, Antigua Guatemala

Admisión

Libre

Ubicación

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.