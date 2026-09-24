Una noche con el Sol: Tributo a Luis Miguel

Las producciones discográficas de las décadas del 80 y 90 generaron un impacto cultural en audiencias que consumieron baladas románticas, temas pop y de rock. Los espectadores de aquellas épocas mantienen vigentes los repertorios de los compositores mediante plataformas digitales y eventos presenciales, lo cual demuestra que las melodías conservan vigencia frente a las tendencias actuales de la industria fonográfica.

Bajo la dirección de C-BASS Productions, el conjunto de Cuarto7 prepara un montaje denominado Una noche con el Sol. Esta agrupación surgió en 2025 mediante la unión de intérpretes que manifiestan afinidad por composiciones populares escuchadas en su entorno familiar. Previamente, el grupo ejecutó homenajes dirigidos a figuras como Mon Laferte y Bruno Mars. La apertura del evento contará con la participación de Fabrizio como artista invitado para iniciar la presentación musical.

El montaje requiere la participación simultánea de dieciséis artistas sobre el escenario. Sebastián Sánchez asumió la dirección general y la ejecución de la guitarra, mientras que Horacio Ramírez encabeza las interpretaciones vocales principales. El cuerpo de coros lo conforman Vivi Orellana, Miranda Ac y Natalia Álvarez. En la sección de metales figuran Gadiel Monterroso en el trombón; Juan Obed, Juan Carlos Choriego y Byron Velázquez en las trompetas, y Daniel Felipe Tajín y Diego Ola en los saxofones. El soporte armónico y rítmico corresponde al joven Lester Godínez y Alejandro Ayala en el teclado; Andrés Morales interpreta el bajo; Juan Ovalle, la percusión, y Roberto González, la batería.

El repertorio seleccionado comprende sencillos icónicos como Inolvidable, La Incondicional y Ahora te puedes marchar. Los organizadores habilitaron la venta anticipada de localidades a través de la plataforma digital Vívelo on-line, además de taquilla física que estará disponible el día del espectáculo.

Fecha

Sábado 10 de octubre de 2026

Hora

20 horas

Lugar

Café Escenario (3ª avenida, 11-36, zona 9, Ciudad de Guatemala)

Precios

Preventa: Q125

Taquilla: Q150

Boletos

Pueden adquirirse en Vívelo on-line.

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