Con gorros navideños y otros atuendos de la época, unas 150 bandas musicales provenientes de los 22 departamentos de Guatemala desfilaron este sábado 28 de noviembre del 2026 por la Sexta Avenida de la zona 1, llenando de ritmo y color el centro de la capital.

Con el lema “El desfile más grande de la temporada”, se celebra la 13.ª edición del desfile navideño que cada año reúne a cientos de músicos de todas las edades que, al ritmo de liras, redoblantes, trompetas, bombos y otros instrumentos, llevan a las calles los clásicos villancicos y otras melodías navideñas.

Los niños comienzan ser parte de la tradición que ya lleva 13 años. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Según Víctor Manuel Juárez, presidente de Comunidad de Bandas de Guatemala, el recorrido cuenta con 11 bloques de entre 12 y 15 bandas cada uno. Comienza con las bandas infantiles, sigue con las de adolescentes y concluye con las de los mayores. Todos los bloques presentan ritmos distintos, entre los que destacan los tradicionales y los latinos.

“Estamos hablando de en promedio de casi 12 mil jóvenes que van a estar el día de hoy desfilando y alrededor de 18 mil espectadores, según la última estadística del año pasado”, agregó.

Santa Claus y otros personajes también fueron parte del desfile. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La banda Brasileiro Élite encabezó el recorrido de este año. Una exintegrante y ahora madre de familia compartió la emoción de ver a sus hijos siguiendo con la tradición musical.

“Realmente, para nosotros es una emoción venir y poder compartir en familia. Yo tuve el honor de tocar dentro de la banda y ahora mis hijos están participando. Ellos tocan güiro y, de verdad, como mamá, es una emoción saber que ellos van a participar y van a revivir el momento que nosotros, en nuestra niñez, vivimos”, expresó Karina Cáceres.

Niños, jóvenes y adultos fueron los protagonistas del desfile navideño. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Añadió que sus hijos, de 8 y 15 años, también disfrutan de participar en la agrupación musical, una actividad que les permite estar activos y alejados de los dispositivos móviles.

Este desfile se celebró por primera vez el 7 de diciembre del 2013, con la participación de 40 bandas musicales. En su 13.ª edición, reúne a más de centenar y medio de agrupaciones de toda Guatemala y se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas de la época navideña.

Peculiares atuendos llamaron la atención del público. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Los preparativos del desfile comienzan en marzo. La actividad está abierta a todas las bandas que quieran inscribirse de forma gratuita, pues su misión es motivar y apoyar esta disciplina en Guatemala.

El recorrido comenzó a las 14.30 horas desde la Sexta Avenida y 17 calle, zona 1, y culminará alrededor de las 22 horas de este sábado 28 de noviembre del 2026, en la Plaza de la Constitución, según los organizadores.