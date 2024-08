Los estudios de Amazon MGM han desvelado las primera imágenes del largometraje Unstoppable, un filme sobre el deporte de la lucha libre y que une de nuevo las carreras de Jennifer López, como actriz, y su esposo, Ben Affleck, como productor.

La película, que se estrenará en el próximo Festival Internacional de Cine de Toronto, se centra en la vida de Anthony Robles, un luchador estadounidense que ganó un campeonato nacional de lucha individual en 2011, a pesar de haber nacido con una sola pierna.

Jennifer López, Jharrel Jerome y Bobby Cannavale, entre otros, forman parte del reparto de esta película biográfica que dirige William Goldenberg.

La actriz y cantante interpreta a la madre de Anthony, Judy, mientras que Bobby Cannavale encarna a su padre, Rick. Michael Peña, se mete en el rol del entrenador Bobby Williams, y Don Cheadle, es el entrenador en la ficción Shawn Charles.

Unstoppable fue producida por el esposo de López, Ben Affleck, a través de la compañía de producción que comparte con Matt Damon, Artists Equity, según medios especializados.

Here’s your first look at Unstoppable, the inspiring, true story of Anthony Robles. Starring Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Peña with Don Cheadle and Jennifer Lopez and in select theaters December 2024. pic.twitter.com/WPe09IBbrA