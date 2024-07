Hace pocos días el programa ¡Qué Chulada! reveló un video donde la famosa conductora y actriz mexicana Verónica Toussaint se despide.

Toussaint compartió en redes sociales su lucha contra el cáncer.

Verónica también comenta en el video que en este programa fue la primera vez que tuvo la oportunidad de trabajar solo con mujeres, ya que en los anteriores había hombres.

En el video agradece a la audiencia y a sus compañeros por todo el cariño y las enseñanzas y dice: "Nunca pensé que iba a llegar este día en que iba a tener que despedirme de ustedes y este gran proyecto".

Verónica dedica unas palabras a sus compañeras del programa ¡Qué Chulada! y seguidores:

A Mariana, está complice nada más de escucharla respirar sabía que eso nos iba a sacar un ataque de risa.

A Marta y sus bailes a Marta y como pues también fuimos compañeras en el camino con un diagnóstico similar mucho que aprenderle a Marta a su hacer televisión

A Any la buena vibra.

A Marleny siempre he estado ahí en el con toda su alegría y con su espontaneidad.

A Lalo Carrillo porque también hicimos este viaje juntos.

A Ulises gracias por ser el capitán del barco.

Al público: Y sobre todo agradecer bajo toda circunstancia a ustedes chuladas por sus comentarios por cómo me hicieron crecer por cómo me acompañaron por cómo me dieron amor incondicional.

Verónica Toussaint finaliza el video diciendo:

“Chuladas para siempre porque ser chulada no es un programa de televisión tiene que ver con un estado de ánimo”,.

Verónica Toussaint nació en Monterrey, Nuevo León, México, el 15 de marzo de 1976 y falleció el 16 de mayo de 2024 en la Ciudad de México a los 48 años.

Destacó por su participación en programas como: ¡Qué Importa! y ¡Qué Chulada!

También actuó en las películas Oso Polar (2021) y Cosas imposibles (2021).

Acá puede ver el video y los comentarios de las presentadoras del programa Qué Chulada.