Videos muestran a Arcángel de compras en un centro comercial de Guatemala

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Videos muestran a Arcángel de compras en un centro comercial de Guatemala

Arcángel sorprendió a sus seguidores durante su visita a un centro comercial de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, horas antes de su concierto en el país.

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Videos muestran a Arcángel de compras en un centro comercial de Guatemala

El músico y cantante estadounidense Austin Agustín Santos, conocido artísticamente como Arcángel, ofreció un concierto en Guatemala el sábado 19 de septiembre del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE / Victor Lerena)

Horas antes de su concierto del sábado 19 de septiembre del 2026 en Guatemala, el cantante de reguetón Arcángel fue visto en un centro comercial de la zona 10 de la capital, seguido por una multitud de admiradores.

El artista estadounidense, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, visitó el país como parte de su gira musical La 8va. Maravilla World Tour, con la que celebra 20 años de trayectoria musical y promociona su nuevo álbum con el mismo nombre, lanzado el 15 de enero del 2026.

Su concierto en Guatemala tuvo lugar en la Explanada 5, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, y estuvo marcado por un fuerte aguacero que no impidió que los fanáticos, aun empapados, disfrutaran del espectáculo.

Pero antes de las fuertes lluvias del sábado 19, Arcángel se tomó unas horas para conocer Oakland Place, uno de los centros comerciales más concurridos de la zona 10, donde visitó diferentes tiendas, especialmente de ropa.

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Su presencia captó de inmediato la atención de sus seguidores, quienes siguieron sus pasos, grabaron videos para el recuerdo y algunos hasta lograron acercarse para saludarlo.

“Sí, toqué a Arcángel”, expresó Krista Villagrán a través de su cuenta de TikTok. La usuaria compartió con sus seguidores cómo fue su experiencia al encontrarse de frente con el artista, extenderle la mano y saludarlo brevemente.

@bl.mj5 Fue lindo verlo en el centro comercial Tan cerca y tan lejos amee😍😍 #arcangellamaravilla #oaclakndplace #fypシ゚viral ♬ sonido original - MARLEN_RZ

El artista paseó por el centro comercial, se probó algunas prendas de vestir e hizo algunas compras acompañado de su hijo Austin Alejandro Santos Pascual, así como de algunas personas de su equipo de trabajo.

Los videos captados por los fanáticos y empleados del recinto muestran al artista caminando por el lugar y entrando a algunas tiendas, mientras sus seguidores lo esperaban afuera.

@krisstufav 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 otro nivel este personaje🔥🔥 @Arcangel #arcangel #lamaravilla #guatemala🇬🇹 #oakland ♬ Travesuras Remix ll Arcangel - lyric.md_

Tras su concierto en Guatemala, celebrado el sábado 19 de septiembre, Arcángel continúa su gira La 8va. Maravilla World Tour en Panamá, donde se presentará este jueves 24 de septiembre.

De octubre a diciembre recorrerá Costa Rica, varias ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico.

@fredy.alvarez619

♬ sonido original - sxbastian 🐦‍🔥

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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