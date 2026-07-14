Escenario
Vilma Palma e Vampiros y Miguel Mateos 2026 en Guatemala: Fecha, hora, entradas y más detalles
El grupo argentino Vilma Palma e Vampiros y el cantautor Miguel Mateos regresarán a Guatemala y ofrecerán un concierto en Fórum Majadas.
Vilma Palma e Vampiros durante un concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Con su gran trayectoria en la escena del rock en español, la banda argentina Vilma Palma e Vampiros ofrecerá un concierto en Guatemala e interpretará un repertorio con muchos éxitos.
Vilma Palma e Vampiros nació en 1990, liderada por Mario “Pájaro” Gómez, junto a otros músicos que formaron parte de la primera etapa de la agrupación.
Con álbumes como La Pachanga, 3980 y Fondo Profundo, se dieron a conocer en Latinoamérica y popularizaron temas como La Pachanga, Bye Bye, Auto rojo, Me vuelvo loco por vos, Verano Traidor, Te quiero tanto, Mojada, Perdiendo el tiempo, Voy a vos, No me hagas callar y tantos éxitos más.
Miguel Mateos por su parte, comenzó con el grupo Miguel Mateos/ZAS y luego comenzó su carrera solista, pero popularizó canciones como Obsesión, Cuando seas grande, Es tan fácil romper un corazón, Atado a un sentimiento, Perdiendo el control, y Llámame, si me necesitas, entre otros.
Tanto Vilma Palma e Vampiros como Miguel Mateos regresarán a Guatemala y ofrecerán una velada musical con mucha nostalgia que la promotora local a cargo del espectáculo lo promociona como “La fiesta del año”.
Fecha
Vilma Palma e Vampiros como Miguel Mateos se presentarán en Guatemala el jueves 27 de agosto del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas.
Lugar
Fórum Majadas
Precios y localidades
- Amex - Q1,140
- Black - Q1,000
- Oro - Q790
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt
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