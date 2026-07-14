Vilma Palma e Vampiros y Miguel Mateos 2026 en Guatemala: Fecha, hora, entradas y más detalles

Con su gran trayectoria en la escena del rock en español, la banda argentina Vilma Palma e Vampiros ofrecerá un concierto en Guatemala e interpretará un repertorio con muchos éxitos.

Vilma Palma e Vampiros nació en 1990, liderada por Mario “Pájaro” Gómez, junto a otros músicos que formaron parte de la primera etapa de la agrupación.

Con álbumes como La Pachanga, 3980 y Fondo Profundo, se dieron a conocer en Latinoamérica y popularizaron temas como La Pachanga, Bye Bye, Auto rojo, Me vuelvo loco por vos, Verano Traidor, Te quiero tanto, Mojada, Perdiendo el tiempo, Voy a vos, No me hagas callar y tantos éxitos más.

Miguel Mateos por su parte, comenzó con el grupo Miguel Mateos/ZAS y luego comenzó su carrera solista, pero popularizó canciones como Obsesión, Cuando seas grande, Es tan fácil romper un corazón, Atado a un sentimiento, Perdiendo el control, y Llámame, si me necesitas, entre otros.

Tanto Vilma Palma e Vampiros como Miguel Mateos regresarán a Guatemala y ofrecerán una velada musical con mucha nostalgia que la promotora local a cargo del espectáculo lo promociona como “La fiesta del año”.

Fecha

Vilma Palma e Vampiros como Miguel Mateos se presentarán en Guatemala el jueves 27 de agosto del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas

Precios y localidades

Amex - Q1,140

Black - Q1,000

Oro - Q790

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

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