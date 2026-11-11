“Volver, volver”, el nuevo libro de Adolfo Méndez Vides que se presentará en Sophos

La obra Volver, volver, de Adolfo Méndez Videz, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2025, es un llamado a descubrir una realidad sobre las idas y los regresos. Detrás de ese título que a muchos les hace recordar una canción mexicana, hay un tema fuerte, según señala el propio escritor en un video en el que invita a acompañarlo para desvelar el contenido de ese ejemplar.

El autor conversará con su editora María del Carmen Deola en la librería Sophos. Ahí, ambos se internarán en las páginas del libro y en lo que lo inspiró. El autor revela, en la invitación que hace, que su obra trata acerca de un tema importante para la población guatemalteca: la migración. "No hay ningún guatemalteco que no tenga a algún familiar viviendo fuera", enfatiza.

Méndez Vides señala que "hace falta completar el ciclo de los que vuelven, porque los que regresan después de haberse ido, traen una serie de ilusiones en la mente y nostalgias", puntualiza. Añade que a veces al retornar, los motivos de sus ilusiones ya no están presentes.

El escritor asegura que su nueva novela va a afectar al lector, porque toca, según sus palabras, todo lo que significa "sentirse lejos de los demás".

Fecha

Sábado 14 de noviembre de 2026

Hora

18 horas

Lugar

Librería Sophos, 4a avenida 12-59 zona 10, segundo nivel Plaza Fontabella

Admisión

Libre

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