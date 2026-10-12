XVII Festival Nacional de Teatro: una cita con las artes escénicas que incluye obras y un taller

Las artes escénicas tendrán un espacio este noviembre con el XVII Festival Nacional de Teatro en Guatemala, organizado por la Red Guatemalteca de Teatro y otras agrupaciones, colectivos, compañías y artistas independientes.

El festival reunirá a artistas de once agrupaciones de teatro profesional: dos grupos de Quetzaltenango y Chimaltenango, ocho de la ciudad de Guatemala y uno de México.

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el punto de encuentro del festival. En esta edición se presentarán obras como La historia de un tigre, Árbol adentro, Mayul, Paracetamol, El búnker y Nuestro adiós está en el aire, entre otras.

La agenda incluye un taller gratuito impartido por Jun Baq, artista escénico, titiritero y educador guatemalteco especializado en arte para la intervención social. La actividad busca despertar la mirada poética sobre el objeto.

En esta edición se rendirá homenaje a Patricia Orantes como reconocimiento a su trayectoria y aportes al teatro guatemalteco, según los organizadores. Esta es la agenda de actividades del XVII Festival Nacional de Teatro:

Fecha:

Del 5 al 14 de noviembre del 2026

Lugar:

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la ciudad de Guatemala

Precio:

Q60 por persona

Boletos:

A la venta en la taquilla para cada función

Agenda de actividades

La historia de un tigre

Sinopsis: Un soldado chino herido durante la invasión japonesa encuentra refugio en una cueva, donde una tigresa y su cachorro lo cuidan hasta convertirlo en parte de su familia.

Un soldado chino herido durante la invasión japonesa encuentra refugio en una cueva, donde una tigresa y su cachorro lo cuidan hasta convertirlo en parte de su familia. Tras superar divertidas situaciones, el soldado y los tigres se integran a una comunidad y luchan juntos contra los invasores. Al terminar la guerra, enfrentan nuevos intentos de control por parte de las autoridades.

Fecha: jueves 5 de noviembre del 2026

jueves 5 de noviembre del 2026 Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Hora: 19 horas

Árbol adentro

Sinopsis: Esta obra de teatro, interpretada por dos actores, sigue a una mujer y un hombre que son gemelos dicigóticos en su viaje introspectivo a través del árbol genealógico de un linaje mestizo/ladino de Guatemala.

Esta obra de teatro, interpretada por dos actores, sigue a una mujer y un hombre que son gemelos dicigóticos en su viaje introspectivo a través del árbol genealógico de un linaje mestizo/ladino de Guatemala. Fecha: viernes 6 de noviembre del 2026

viernes 6 de noviembre del 2026 Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Hora: 19 horas

Mayul

Sinopsis: Mayul, que en kaqchikel significa "neblina", es un monólogo que entrelaza el arte, la espiritualidad y la sanación desde la cosmovisión maya. "Hay espíritus que cantan en los silencios y curan con el rocío de las plantas".

Mayul, que en kaqchikel significa "neblina", es un monólogo que entrelaza el arte, la espiritualidad y la sanación desde la cosmovisión maya. "Hay espíritus que cantan en los silencios y curan con el rocío de las plantas". Fecha: sábado 7 de noviembre del 2026

sábado 7 de noviembre del 2026 Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Hora: 19 horas

Paracetamol

Sinopsis: "Gaby, una mujer embarazada, busca desesperadamente atención médica. Sin embargo, se encuentra con el excéntrico Dr. Fútbol, un médico obsesionado con el deporte que convierte la consulta en un partido donde él es el director técnico y ella, una simple espectadora".

"Gaby, una mujer embarazada, busca desesperadamente atención médica. Sin embargo, se encuentra con el excéntrico Dr. Fútbol, un médico obsesionado con el deporte que convierte la consulta en un partido donde él es el director técnico y ella, una simple espectadora". Fecha: domingo 8 de noviembre del 2026

domingo 8 de noviembre del 2026 Lugar: Sala Tras Bastidores

Sala Tras Bastidores Hora: 19 horas

El cuadro número 16

Sinopsis: El aclamado pintor Max Gauner y un crítico de arte han sido invitados a quedarse en el palacio imperial una temporada. Su estadía se hace cada vez más complicada mientras el misterio que los rodea amenaza con ser expuesto por uno de sus anfitriones.

El aclamado pintor Max Gauner y un crítico de arte han sido invitados a quedarse en el palacio imperial una temporada. Su estadía se hace cada vez más complicada mientras el misterio que los rodea amenaza con ser expuesto por uno de sus anfitriones. Fecha: lunes 9 de noviembre del 2026

lunes 9 de noviembre del 2026 Lugar: Salón Dorado

Salón Dorado Hora: 19 horas

Taller de Teatro de Objetos para principiantes

Objetivo del taller: Despertar la mirada poética sobre el objeto, ofreciendo a las y los participantes una experiencia intensiva de juego y experimentación para descubrir cómo un objeto inerte puede convertirse en un personaje con dramaturgia propia en la escena.

Despertar la mirada poética sobre el objeto, ofreciendo a las y los participantes una experiencia intensiva de juego y experimentación para descubrir cómo un objeto inerte puede convertirse en un personaje con dramaturgia propia en la escena. Fecha: martes 10 de noviembre del 2026

martes 10 de noviembre del 2026 Lugar: Salón Dorado

Salón Dorado Hora: 15 horas

El búnker

Sinopsis: "En un futuro distópico devastado por el cambio climático, 'El Búnker' sigue a tres jóvenes con personalidades opuestas, AVA, PYT y LER, atrapados en un refugio subterráneo. La obra explora sus luchas por sobrevivir, tensiones y reflexiones sobre la responsabilidad humana en la destrucción del planeta. La decisión final sobre su destino queda en manos del público, difuminando la línea entre ficción y realidad".

"En un futuro distópico devastado por el cambio climático, 'El Búnker' sigue a tres jóvenes con personalidades opuestas, AVA, PYT y LER, atrapados en un refugio subterráneo. La obra explora sus luchas por sobrevivir, tensiones y reflexiones sobre la responsabilidad humana en la destrucción del planeta. La decisión final sobre su destino queda en manos del público, difuminando la línea entre ficción y realidad". Fecha: martes 10 de noviembre del 2026

martes 10 de noviembre del 2026 Lugar: Salón Dorado

Salón Dorado Hora: 19 horas

Nuestro adiós está en el aire

Sinopsis: "Nuestro adiós está en el aire mira hacia el pasado sin quedarse en la nostalgia, y trae al presente preguntas urgentes sobre el amor, el envejecimiento, el olvido y la dignidad de los cuerpos que siguen habitando la escena y el mundo".

"Nuestro adiós está en el aire mira hacia el pasado sin quedarse en la nostalgia, y trae al presente preguntas urgentes sobre el amor, el envejecimiento, el olvido y la dignidad de los cuerpos que siguen habitando la escena y el mundo". Fecha: miércoles 11 de noviembre del 2026

miércoles 11 de noviembre del 2026 Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Hora: 19 horas

La última palabra

Sinopsis: "Una obra original de teatro post moderno, que muestra el existencialismo del ser humano, a través de sus miedos, anhelos, y lo compleja que es la interacción humana".

"Una obra original de teatro post moderno, que muestra el existencialismo del ser humano, a través de sus miedos, anhelos, y lo compleja que es la interacción humana". Fecha: jueves 12 de noviembre del 2026

jueves 12 de noviembre del 2026 Lugar: Sala Tras Bastidores

Sala Tras Bastidores Hora: 19 horas

Yaxché y el pájaro corazón

Sinopsis: Una ceiba es el portal que une dos mundos. Un niño emprende un viaje, entre voces y memorias, para reconstruir su historia.

Una ceiba es el portal que une dos mundos. Un niño emprende un viaje, entre voces y memorias, para reconstruir su historia. Fecha: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Hora: 19 horas

Centroamérica

Sinopsis: Centroamérica es un proyecto de investigación artística que reúne una obra de teatro y una publicación, surgidas del encuentro con una región cercana geográficamente, pero desconocida para México.

Centroamérica es un proyecto de investigación artística que reúne una obra de teatro y una publicación, surgidas del encuentro con una región cercana geográficamente, pero desconocida para México. Fecha: sábado 14 de noviembre del 2026

sábado 14 de noviembre del 2026 Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Hora: 19 horas

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