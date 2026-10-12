Escenario
XVII Festival Nacional de Teatro: una cita con las artes escénicas que incluye obras y un taller
El XVII Festival Nacional de Teatro llega a Guatemala con una agenda de obras y un taller para celebrar las artes escénicas. Entre las presentaciones destacan La última palabra, Árbol adentro y El búnker.
En noviembre se celebrará el XVII Festival Nacional de Teatro. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival Nacional de Teatro / La Maleta Producciones)
Las artes escénicas tendrán un espacio este noviembre con el XVII Festival Nacional de Teatro en Guatemala, organizado por la Red Guatemalteca de Teatro y otras agrupaciones, colectivos, compañías y artistas independientes.
El festival reunirá a artistas de once agrupaciones de teatro profesional: dos grupos de Quetzaltenango y Chimaltenango, ocho de la ciudad de Guatemala y uno de México.
El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el punto de encuentro del festival. En esta edición se presentarán obras como La historia de un tigre, Árbol adentro, Mayul, Paracetamol, El búnker y Nuestro adiós está en el aire, entre otras.
La agenda incluye un taller gratuito impartido por Jun Baq, artista escénico, titiritero y educador guatemalteco especializado en arte para la intervención social. La actividad busca despertar la mirada poética sobre el objeto.
En esta edición se rendirá homenaje a Patricia Orantes como reconocimiento a su trayectoria y aportes al teatro guatemalteco, según los organizadores. Esta es la agenda de actividades del XVII Festival Nacional de Teatro:
Fecha:
Del 5 al 14 de noviembre del 2026
Lugar:
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la ciudad de Guatemala
Precio:
Q60 por persona
Boletos:
A la venta en la taquilla para cada función
Agenda de actividades
La historia de un tigre
- Sinopsis: Un soldado chino herido durante la invasión japonesa encuentra refugio en una cueva, donde una tigresa y su cachorro lo cuidan hasta convertirlo en parte de su familia.
- Tras superar divertidas situaciones, el soldado y los tigres se integran a una comunidad y luchan juntos contra los invasores. Al terminar la guerra, enfrentan nuevos intentos de control por parte de las autoridades.
- Fecha: jueves 5 de noviembre del 2026
- Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
- Hora: 19 horas
Árbol adentro
- Sinopsis: Esta obra de teatro, interpretada por dos actores, sigue a una mujer y un hombre que son gemelos dicigóticos en su viaje introspectivo a través del árbol genealógico de un linaje mestizo/ladino de Guatemala.
- Fecha: viernes 6 de noviembre del 2026
- Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
- Hora: 19 horas
Mayul
- Sinopsis: Mayul, que en kaqchikel significa "neblina", es un monólogo que entrelaza el arte, la espiritualidad y la sanación desde la cosmovisión maya. "Hay espíritus que cantan en los silencios y curan con el rocío de las plantas".
- Fecha: sábado 7 de noviembre del 2026
- Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
- Hora: 19 horas
Paracetamol
- Sinopsis: "Gaby, una mujer embarazada, busca desesperadamente atención médica. Sin embargo, se encuentra con el excéntrico Dr. Fútbol, un médico obsesionado con el deporte que convierte la consulta en un partido donde él es el director técnico y ella, una simple espectadora".
- Fecha: domingo 8 de noviembre del 2026
- Lugar: Sala Tras Bastidores
- Hora: 19 horas
El cuadro número 16
- Sinopsis: El aclamado pintor Max Gauner y un crítico de arte han sido invitados a quedarse en el palacio imperial una temporada. Su estadía se hace cada vez más complicada mientras el misterio que los rodea amenaza con ser expuesto por uno de sus anfitriones.
- Fecha: lunes 9 de noviembre del 2026
- Lugar: Salón Dorado
- Hora: 19 horas
Taller de Teatro de Objetos para principiantes
- Objetivo del taller: Despertar la mirada poética sobre el objeto, ofreciendo a las y los participantes una experiencia intensiva de juego y experimentación para descubrir cómo un objeto inerte puede convertirse en un personaje con dramaturgia propia en la escena.
- Fecha: martes 10 de noviembre del 2026
- Lugar: Salón Dorado
- Hora: 15 horas
El búnker
- Sinopsis: "En un futuro distópico devastado por el cambio climático, 'El Búnker' sigue a tres jóvenes con personalidades opuestas, AVA, PYT y LER, atrapados en un refugio subterráneo. La obra explora sus luchas por sobrevivir, tensiones y reflexiones sobre la responsabilidad humana en la destrucción del planeta. La decisión final sobre su destino queda en manos del público, difuminando la línea entre ficción y realidad".
- Fecha: martes 10 de noviembre del 2026
- Lugar: Salón Dorado
- Hora: 19 horas
Nuestro adiós está en el aire
- Sinopsis: "Nuestro adiós está en el aire mira hacia el pasado sin quedarse en la nostalgia, y trae al presente preguntas urgentes sobre el amor, el envejecimiento, el olvido y la dignidad de los cuerpos que siguen habitando la escena y el mundo".
- Fecha: miércoles 11 de noviembre del 2026
- Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
- Hora: 19 horas
La última palabra
- Sinopsis: "Una obra original de teatro post moderno, que muestra el existencialismo del ser humano, a través de sus miedos, anhelos, y lo compleja que es la interacción humana".
- Fecha: jueves 12 de noviembre del 2026
- Lugar: Sala Tras Bastidores
- Hora: 19 horas
Yaxché y el pájaro corazón
- Sinopsis: Una ceiba es el portal que une dos mundos. Un niño emprende un viaje, entre voces y memorias, para reconstruir su historia.
- Fecha: viernes 13 de noviembre del 2026
- Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
- Hora: 19 horas
Centroamérica
- Sinopsis: Centroamérica es un proyecto de investigación artística que reúne una obra de teatro y una publicación, surgidas del encuentro con una región cercana geográficamente, pero desconocida para México.
- Fecha: sábado 14 de noviembre del 2026
- Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
- Hora: 19 horas
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