Yuri en Guatemala 2026: la cantante mexicana ofrecerá una noche de música, tecnología y nostalgia para apoyar a la niñez

La cantante mexicana promociona en la actualidad Icónica recargado, un espectáculo en el que interpreta varios éxitos que la han acompañado durante su carrera y canciones de Señora, el álbum que publicó en abril pasado.

De acuerdo con Yuri, su concierto en el país promete conectar con varias generaciones debido al repertorio que preparó para compartir con sus admiradores locales, así como contribuir a una causa que beneficia a diversas familias guatemaltecas.

La artista mexicana indicó que regresará a Guatemala para ofrecer una noche de música con causa y que los fondos recaudados beneficiarán a Casa Ronald McDonald, Fundación Aldo Castañeda y Fundación Margarita Tejada, cuya misión es ayudar a niños y familias guatemaltecas.

Según Yuri, durante su concierto los guatemaltecos podrán reconectar con leyendas femeninas de las décadas de 1980 y 1990, debido a que la producción Señora tiene como objetivo volver a poner al público en contacto con la sensibilidad y fortaleza de grandes mujeres.

La cantante mexicana, Yuri, promueve espectáculo con mucha nostalgia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Yuri)

Yuri conversó en fecha reciente con Prensa Libre y compartió detalles del concierto y de la misión especial de su regreso a Guatemala.

“Estoy muy contenta de ir a Guatemala, porque es un país que ama mucho a Dios. Yo he estado en muchos eventos cristianos y hay mucha comunidad cristiana allá, y eso me gusta muchísimo… Mis primeros conciertos cristianos fueron ahí en Guatemala, así como en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Centro y Sudamérica”, dijo Yuri.

“Por el otro lado, me conocen desde niña. En Guatemala he hecho carrera, ya he ido a hacer shows desde chiquilla, y ahora lo más importante es esto, esta labor altruista, estas fundaciones que se unen para pedir ayuda y que esa ayuda depende de nosotros, por eso invito al público que entienda la necesidad que tiene cada fundación, sobre todo sé que hay una fundación de niños y me apasiona mucho ayudarles, porque son nuestro futuro”, agregó.

A propósito de su repertorio, la cantante mexicana explicó que interpretará varios de sus éxitos y que durante el concierto se vivirá una línea del tiempo, desde sus primeros temas hasta los más recientes.

“En mi show rendiré homenaje a mis compañeras que artísticamente estuvieron durante la misma etapa cuando empecé como artista en los ochenta y noventa. Son mujeres que conozco, mujeres luchonas como yo, icónicas como yo, mujeres que han sembrado en el mundo musical canciones supericónicas que siguen trascendiendo y que las nuevas generaciones las siguen cantando”, explicó Yuri.

“Yo nunca había hecho esto durante los 50 años de carrera, nunca había homenajeado a tantas. A la única que había homenajeado en su momento fue Celia Cruz, pero ahora homenajeo a estas mujeres que admiro, que he cantado con ellas, que he compartido con ellas. Con otras no he podido cantar, porque ya trascendieron como Rocío Dúrcal y Rocío Jurado”, agregó.

Las coreografías, vestuarios y preparación

De acuerdo con Yuri, su concierto durará 120 minutos y realizará varias coreografías, por lo que usará distintos vestuarios durante la velada musical.

“El show está preparado con 15 cambios de vestuario, 5 pelucas de pelo natural a donde yo me transformo en estas Yuris ochenteras y noventeras, porque es un concierto totalmente nostálgico con mucha mezcla de la tecnología”, dijo.

“Vamos a aprovechar la tecnología actual y transportaremos a los asistentes a los ochenta y noventa a través de mi música y esas mismas coreografías de hace más de 40 años y que vean esos vestuarios, muchos son originales, otros son réplicas, hechos igualitos para que recuerden cómo me vestía y peinada en esas épocas”, añadió la artista mexicana.

Yuri promociona concierto en Guatemala que incluye cambios de vestuario y coreografías icónicas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Yuri)

Yuri explicó que este espectáculo es importante debido a que ha movido las fibras del público a través de la tecnología y, al contar con constantes cambios de escenarios, requiere preparación física especial.

“Yo hago entre 40 y 60 minutos de cardio todos los días para poder aguantar los 15 cambios de vestuario, las subidas y las bajadas, porque hay escaleras. Todo eso es bien importante que lo sepan, porque ya no tengo ni 25, ni 35, ni 45, ni 55 años. (risas…)”, afirmó.

El agradecimiento a los guatemaltecos

La cantante mexicana recalcó que en Guatemala siempre ha contado con el apoyo de admiradores y que en todas sus presentaciones se ha sentido respaldada.

“Yo sé que los latinos amamos a Dios, pero Guatemala me ha apoyado durante todas mis etapas. Además, cuando me acerqué a Cristo, me recibieron de una manera impresionante, me dieron esa fortaleza espiritual para no recaer y los guatemaltecos me han apoyado en todo momento”, dijo.

“Espero que asistan a este show nostálgico irrepetible, de verdad, no se lo pueden perder. Gracias por todo Guatemala”, concluyó.

Fecha

Yuri ofrecerá un concierto en Guatemala, el sábado 5 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital.

Precios y localidades

Mesas Amex – Q1,040

Mesas Black – Q715

Mesas Platinum – Q490

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

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