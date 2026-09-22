Zoológico La Aurora invita a correr 5K por la conservación animal en la XVI edición de “Corre por el Zoo”

“Esta carrera tiene una meta que va más allá de los 5K: conservar”, dice la invitación que el Zoológico La Aurora hace a los guatemaltecos para sumarse a la actividad.

En su XVI edición, “Corre por el Zoo” reunirá a familias y corredores en una carrera de cinco kilómetros por la capital, en la que cada kilómetro recorrido contribuirá a los “proyectos de conservación” del zoológico.

Esta edición invita al público a “disfrutar la actividad física y la convivencia mientras se respalda el trabajo de conservación que impulsa la institución”, según el comunicado del zoológico. Los fondos recaudados contribuirán al bienestar de los animales bajo cuidado profesional y al desarrollo de iniciativas de educación para la conservación.

Los 5K son organizados por la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (AGHN), que apoya los esfuerzos del zoológico “para ofrecer ambientes que respondan a las necesidades de cada especie”, según el comunicado.

Para esta edición, el recorrido estará acompañado por una experiencia de burbujas. Además, los participantes recibirán con su inscripción un kit que contiene playera oficial, mochila, pachón y otros objetos.

Fecha:

Domingo 8 de noviembre del 2026

Hora:

Inicio a las 7 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precio:

Q125 por persona

Inscripción:

Podrá adquirirse en www.aurorazoo.org.gt.

Kit de la carrera:

Playera oficial

Mochila

Pachón

Medalla

Gorra

Ingreso sin costo al parque al utilizar la playera oficial el día de la carrera

Souvenirs de las marcas patrocinadoras

Expo Corre por el Zoo:

La actividad se realizará el sábado 7 de noviembre, de 8 a 19 horas, en el Salón de Exposiciones del zoológico, donde se entregará el kit a los participantes.

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