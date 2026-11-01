Horóscopo de hoy domingo 1 de noviembre de 2026

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Horóscopo de hoy domingo 1 de noviembre de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: con momentos gratos y plenos de calidez, los temas difíciles en la pareja se resolverán.

Salud: cualquier exceso no será bueno.

Sorpresa: compromiso incumplido.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: las excusas no servirán a la hora de la diversión y alguien inesperado amará su compañía.

Salud: un control será oportuno.

Sorpresa: datos que cambian planes.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: la indiferencia podría ser la enfermedad que arruine una relación, pero estará alerta.

Salud: se ayudará si camina y se ejercita.

Sorpresa: encuentro fortuito.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: el gesto obstinado mostrará que no quiere dialogar, pero sí desea recibir más afecto.

Salud: una consulta dará tranquilidad.

Sorpresa: participará de un éxito.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: momento para estar alerta; una relación podría convertirse en incómoda si facilita la rutina.

Salud: hidratarse bien le ayudará.

Sorpresa: le confesarán admiración.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: los asuntos de otros podrían interferir en la relación; momento para concentrarse.

Salud: será favorable evitar excesos.

Sorpresa: afinidad inesperada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: decir la verdad no hiere la relación, sino más bien la enfrenta a un nuevo desafío.

Salud: el nerviosismo se disipará.

Sorpresa: ráfaga de buena fortuna.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: alguien percibirá su agradable encanto y, con o sin excusas, querrá conocerle.

Salud: un control será oportuno.

Sorpresa: llega una respuesta demorada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la relación pasará dificultades, pero el romance mostrará una gran calidez.

Salud: un riesgo será evitado.

Sorpresa: gracioso malentendido.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: la comunicación en la pareja necesitará ser renovada con iniciativas audaces.

Salud: una consulta traerá alivio.

Sorpresa: un misterio se esclarece.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: momento propicio para las parejas o para los que desean entablar una nueva relación.

Salud: el estado general será bueno.

Sorpresa: un encuentro se posterga.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: la relación podría ser afectada por conflictos de otras parejas, pero no dejará que suceda.

Salud: cierta dolencia se disipará.

Sorpresa: lo flexible vencerá a lo rígido.

Si usted cumple años hoy es una persona: valiente. Las dificultades le estimulan y disfruta dirigir el trabajo.

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