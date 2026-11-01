Vida
Horóscopo de hoy domingo 1 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: con momentos gratos y plenos de calidez, los temas difíciles en la pareja se resolverán.
Salud: cualquier exceso no será bueno.
Sorpresa: compromiso incumplido.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: las excusas no servirán a la hora de la diversión y alguien inesperado amará su compañía.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: datos que cambian planes.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: la indiferencia podría ser la enfermedad que arruine una relación, pero estará alerta.
Salud: se ayudará si camina y se ejercita.
Sorpresa: encuentro fortuito.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: el gesto obstinado mostrará que no quiere dialogar, pero sí desea recibir más afecto.
Salud: una consulta dará tranquilidad.
Sorpresa: participará de un éxito.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: momento para estar alerta; una relación podría convertirse en incómoda si facilita la rutina.
Salud: hidratarse bien le ayudará.
Sorpresa: le confesarán admiración.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: los asuntos de otros podrían interferir en la relación; momento para concentrarse.
Salud: será favorable evitar excesos.
Sorpresa: afinidad inesperada.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: decir la verdad no hiere la relación, sino más bien la enfrenta a un nuevo desafío.
Salud: el nerviosismo se disipará.
Sorpresa: ráfaga de buena fortuna.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: alguien percibirá su agradable encanto y, con o sin excusas, querrá conocerle.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: llega una respuesta demorada.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: la relación pasará dificultades, pero el romance mostrará una gran calidez.
Salud: un riesgo será evitado.
Sorpresa: gracioso malentendido.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: la comunicación en la pareja necesitará ser renovada con iniciativas audaces.
Salud: una consulta traerá alivio.
Sorpresa: un misterio se esclarece.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: momento propicio para las parejas o para los que desean entablar una nueva relación.
Salud: el estado general será bueno.
Sorpresa: un encuentro se posterga.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: la relación podría ser afectada por conflictos de otras parejas, pero no dejará que suceda.
Salud: cierta dolencia se disipará.
Sorpresa: lo flexible vencerá a lo rígido.
Si usted cumple años hoy es una persona: valiente. Las dificultades le estimulan y disfruta dirigir el trabajo.