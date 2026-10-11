Vida
Horóscopo de hoy domingo 11 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: se animará a expresar aquello que guarda para resolver una situación difícil en la pareja.
Salud: hará bien en correr o caminar.
Sorpresa: surgirá una deuda.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: la calidez renovará la relación y se percibirá en las miradas. Los encuentros serán inolvidables.
Salud: dormirá sin interrupciones.
Sorpresa: llegará una oportunidad.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: sus expectativas quedarán satisfechas con alguien que le propone un encuentro soñado.
Salud: importante evitar excesos.
Sorpresa: el entusiasmo se contagia.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: querrá dejar todo atrás y avanzar a otra etapa en la relación; se avecina nuevo comienzo.
Salud: un desafío renovará su energía.
Sorpresa: intromisión familiar.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: advertirá señales que indican que la relación necesita un replanteo; será sano y positivo.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: alguien será misterioso.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: no será bueno olvidar la importancia de ciertos temas en la pareja y tendrá cuidado.
Salud: el optimismo renovará su vigor.
Sorpresa: encuentro fortuito.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: surgirán momentos románticos en la pareja que llenarán de calidez cada encuentro.
Salud: un estudio traerá alivio.
Sorpresa: elogiarán su actitud.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su encanto se destacará allí donde decida ir y alguien querrá tener un encuentro.
Salud: una consulta disipará dudas.
Sorpresa: ausencia inesperada.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: la vida social aumentará y tal vez sea para no hablar de algo delicado.
Salud: un diagnóstico será el esperado.
Sorpresa: conflicto repentino.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: verá la necesidad de tener un diálogo sincero para fortalecer la relación.
Salud: más gimnasia será mejor.
Sorpresa: alguien será impuntual.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: una persona impactará su corazón y querrá descubrir cuál es la principal afinidad.
Salud: una dieta sana le hará bien.
Sorpresa: viaje soñado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: expresará emociones que fortalecerán la pareja y permitirán que se confíen los secretos.
Salud: iniciará ejercicios de fuerza.
Sorpresa: regalo inesperado.
Si usted cumple años hoy es una persona: inteligente y calculadora. Se anticipa a los pensamientos de los demás.