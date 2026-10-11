Horóscopo de hoy domingo 11 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: se animará a expresar aquello que guarda para resolver una situación difícil en la pareja.

Salud: hará bien en correr o caminar.

Sorpresa: surgirá una deuda.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: la calidez renovará la relación y se percibirá en las miradas. Los encuentros serán inolvidables.

Salud: dormirá sin interrupciones.

Sorpresa: llegará una oportunidad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: sus expectativas quedarán satisfechas con alguien que le propone un encuentro soñado.

Salud: importante evitar excesos.

Sorpresa: el entusiasmo se contagia.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: querrá dejar todo atrás y avanzar a otra etapa en la relación; se avecina nuevo comienzo.

Salud: un desafío renovará su energía.

Sorpresa: intromisión familiar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: advertirá señales que indican que la relación necesita un replanteo; será sano y positivo.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: alguien será misterioso.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: no será bueno olvidar la importancia de ciertos temas en la pareja y tendrá cuidado.

Salud: el optimismo renovará su vigor.

Sorpresa: encuentro fortuito.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: surgirán momentos románticos en la pareja que llenarán de calidez cada encuentro.

Salud: un estudio traerá alivio.

Sorpresa: elogiarán su actitud.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su encanto se destacará allí donde decida ir y alguien querrá tener un encuentro.

Salud: una consulta disipará dudas.

Sorpresa: ausencia inesperada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la vida social aumentará y tal vez sea para no hablar de algo delicado.

Salud: un diagnóstico será el esperado.

Sorpresa: conflicto repentino.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: verá la necesidad de tener un diálogo sincero para fortalecer la relación.

Salud: más gimnasia será mejor.

Sorpresa: alguien será impuntual.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: una persona impactará su corazón y querrá descubrir cuál es la principal afinidad.

Salud: una dieta sana le hará bien.

Sorpresa: viaje soñado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: expresará emociones que fortalecerán la pareja y permitirán que se confíen los secretos.

Salud: iniciará ejercicios de fuerza.

Sorpresa: regalo inesperado.

Si usted cumple años hoy es una persona: inteligente y calculadora. Se anticipa a los pensamientos de los demás.