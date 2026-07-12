Vida
Horóscopo de hoy domingo 12 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: tomará una iniciativa amorosa que sorprenderá a la persona que más le interesa; será un hermoso momento.
Salud: una consulta traerá alivio.
Sorpresa: alguien volverá.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: una pequeña atención encenderá la calidez y un encuentro se convertirá en el inicio de un romance.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: anhelo cumplido.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: los reproches continuos afectarán la relación, pero dejarán una enseñanza y al final todo mejorará.
Salud: cierta fatiga será superada.
Sorpresa: propuesta increíble.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: una confidencia creará dudas, pero una aclaración permitirá recuperar la armonía en la pareja.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: gesto audaz.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: una circunstancia provocará que un encuentro derive en un romance con vivencias inolvidables.
Salud: con equilibrio, gozará de buena salud.
Sorpresa: viaje imprevisto.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: un desencuentro podría provocar momentos difíciles, pero la pareja lo superará.
Salud: iniciará un plan de ejercicios.
Sorpresa: confusión reiterada.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: momentos agradables revivirán el inicio romántico de la pareja y la calidez crecerá.
Salud: los nervios se calmarán.
Sorpresa: regalo deslumbrante.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: algunos roces provocarán tirantez en la pareja, pero no insistirán en discutir.
Salud: descansará mejor cada día.
Sorpresa: elogio inesperado.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: la pareja crecerá y las confusiones se aclararán, pero la calidez aún no aparecerá.
Salud: una dolencia será superada.
Sorpresa: alguien será indiscreto.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: una persona se acercará, le aceptará tal como es y así comenzará una relación.
Salud: una consulta le dará alivio.
Sorpresa: acuerdo rápido.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: algún gesto encenderá una llama que cree extinguida y su encanto brillará en la intimidad.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: un amigo viajará.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: ciertos problemas serán un obstáculo que la pareja deberá superar y lo logrará con afecto.
Salud: momento para comer de forma saludable.
Sorpresa: encuentro divertido.
Si usted cumple años hoy es una persona: valiente. No le teme a nada ni a nadie. Siempre se embarca en aventuras.