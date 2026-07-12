Horóscopo de hoy domingo 12 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: tomará una iniciativa amorosa que sorprenderá a la persona que más le interesa; será un hermoso momento.

Salud: una consulta traerá alivio.

Sorpresa: alguien volverá.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: una pequeña atención encenderá la calidez y un encuentro se convertirá en el inicio de un romance.

Salud: una molestia se disipará.

Sorpresa: anhelo cumplido.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: los reproches continuos afectarán la relación, pero dejarán una enseñanza y al final todo mejorará.

Salud: cierta fatiga será superada.

Sorpresa: propuesta increíble.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: una confidencia creará dudas, pero una aclaración permitirá recuperar la armonía en la pareja.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: gesto audaz.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: una circunstancia provocará que un encuentro derive en un romance con vivencias inolvidables.

Salud: con equilibrio, gozará de buena salud.

Sorpresa: viaje imprevisto.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: un desencuentro podría provocar momentos difíciles, pero la pareja lo superará.

Salud: iniciará un plan de ejercicios.

Sorpresa: confusión reiterada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: momentos agradables revivirán el inicio romántico de la pareja y la calidez crecerá.

Salud: los nervios se calmarán.

Sorpresa: regalo deslumbrante.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: algunos roces provocarán tirantez en la pareja, pero no insistirán en discutir.

Salud: descansará mejor cada día.

Sorpresa: elogio inesperado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la pareja crecerá y las confusiones se aclararán, pero la calidez aún no aparecerá.

Salud: una dolencia será superada.

Sorpresa: alguien será indiscreto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: una persona se acercará, le aceptará tal como es y así comenzará una relación.

Salud: una consulta le dará alivio.

Sorpresa: acuerdo rápido.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: algún gesto encenderá una llama que cree extinguida y su encanto brillará en la intimidad.

Salud: un control será oportuno.

Sorpresa: un amigo viajará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: ciertos problemas serán un obstáculo que la pareja deberá superar y lo logrará con afecto.

Salud: momento para comer de forma saludable.

Sorpresa: encuentro divertido.

Si usted cumple años hoy es una persona: valiente. No le teme a nada ni a nadie. Siempre se embarca en aventuras.