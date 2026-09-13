Horóscopo de hoy domingo 13 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: en cierta reunión le presentarán a alguien interesante y sabrá que se avecina un romance.

Salud: molesta picazón sanará.

Sorpresa: confusión divertida.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: una agradable intimidad será la clave para disipar conflictos y generar actividades en común.

Salud: tomará alimentos sanos.

Sorpresa: creciente entusiasmo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: ciertos familiares serán causa de disputa en la pareja, pero tomará iniciativas que la salvarán.

Salud: tendrá fuerte vitalidad.

Sorpresa: ausencia inesperada.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: el diálogo despejará las dudas que causan decepción y renovará la confianza mutua.

Salud: dolor de rodilla se aliviará.

Sorpresa: colega díscolo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: verá las cosas de la pareja con optimismo y renovará la calidez mutua y la armonía.

Salud: mejorará su rutina deportiva.

Sorpresa: rumbo equivocado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su dulce encanto será factor de seducción que fortalecerá una relación alicaída.

Salud: caminar tendrá beneficios.

Sorpresa: viaje postergado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: un encuentro le acercará a una persona con la que compartirá agradables afinidades.

Salud: practicará un nuevo deporte.

Sorpresa: hallazgo de talento.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: una persona despertará su deseo de conocerla; actuará bien y el romance surgirá.

Salud: un estudio será oportuno.

Sorpresa: influencia positiva.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: actividades compartidas fortalecerán la calidez mutua en la relación.

Salud: su visión cansada mejorará.

Sorpresa: momento de buena fortuna.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación se afirmará, pero habrá gente que intentará crear confusión.

Salud: comenzará a equilibrar su peso.

Sorpresa: alguien será confiable.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: la pareja disfrutará de momentos cálidos que estimularán la intimidad. Dulce armonía.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: un secreto se revelará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible ayudará a su pareja a comprender el modo de expresar su deseo.

Salud: nuevos ejercicios le harán bien.

Sorpresa: evento inusual.

Si usted cumple años hoy es una persona: muy sociable. Le gusta estar entre la gente, pero tiene amigos preferidos.