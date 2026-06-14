Horóscopo de hoy domingo 14 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: se darán las condiciones propicias para hablar sobre esos temas que en la pareja se eluden.

Salud: hará bien en hidratarse más.

Sorpresa: el buen humor sana el dolor.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: cambiará de ánimo para resolver diferencias en la pareja y ver las cosas tal como son.

Salud: sentirá alivio de una dolencia.

Sorpresa: fin a una etapa.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: desplegará su encanto en el entorno y alguien se sentirá atraído de inmediato; posible romance.

Salud: descansará mejor.

Sorpresa: surge desafío.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: su sensibilidad será muy solicitada en la pareja y se la retribuirán con gran afecto.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: novedades del exterior.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: su intuición le guiará para comprender a su pareja en un momento difícil y la ayudará.

Salud: sentirá gran vigor físico.

Sorpresa: entredicho resuelto.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: en la pareja querrá pasar por alto un tema delicado, pero no se lo permitirán.

Salud: caminar será terapéutico.

Sorpresa: un plazo no se cumplirá.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: tendrá una diferencia con alguien que le agrada, pero la resolverá para concretar un encuentro.

Salud: disfrutará de gran energía.

Sorpresa: una ayuda llegará sin aviso.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: sentirá gran interés por alguien y la oportunidad para acercarse estará próxima.

Salud: tendrá una buena consulta.

Sorpresa: problema resuelto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: necesitará que su corazón se exprese con mayor libertad y no pensar tanto.

Salud: con gimnasia estará mejor.

Sorpresa: alguien del pasado volverá.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: las pequeñas atenciones crearán el clima favorable que generará un romance.

Salud: una dieta le dará alivio.

Sorpresa: una meta será esquiva.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una bella persona; se avecina un cálido romance.

Salud: superará un molesto dolor.

Sorpresa: alternativa increíble.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible generará iniciativas para dialogar sobre aquello que afecta a la relación.

Salud: un hábito será perjudicial.

Sorpresa: alguien será valiente.

si usted cumple años hoy es una persona: tímida, cariñosa, pero a veces algo distraída. Atiende varios temas a la vez.