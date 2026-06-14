Vida
Horóscopo de hoy domingo 14 de junio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: se darán las condiciones propicias para hablar sobre esos temas que en la pareja se eluden.
Salud: hará bien en hidratarse más.
Sorpresa: el buen humor sana el dolor.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: cambiará de ánimo para resolver diferencias en la pareja y ver las cosas tal como son.
Salud: sentirá alivio de una dolencia.
Sorpresa: fin a una etapa.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: desplegará su encanto en el entorno y alguien se sentirá atraído de inmediato; posible romance.
Salud: descansará mejor.
Sorpresa: surge desafío.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: su sensibilidad será muy solicitada en la pareja y se la retribuirán con gran afecto.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: novedades del exterior.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: su intuición le guiará para comprender a su pareja en un momento difícil y la ayudará.
Salud: sentirá gran vigor físico.
Sorpresa: entredicho resuelto.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: en la pareja querrá pasar por alto un tema delicado, pero no se lo permitirán.
Salud: caminar será terapéutico.
Sorpresa: un plazo no se cumplirá.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: tendrá una diferencia con alguien que le agrada, pero la resolverá para concretar un encuentro.
Salud: disfrutará de gran energía.
Sorpresa: una ayuda llegará sin aviso.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: sentirá gran interés por alguien y la oportunidad para acercarse estará próxima.
Salud: tendrá una buena consulta.
Sorpresa: problema resuelto.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: necesitará que su corazón se exprese con mayor libertad y no pensar tanto.
Salud: con gimnasia estará mejor.
Sorpresa: alguien del pasado volverá.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: las pequeñas atenciones crearán el clima favorable que generará un romance.
Salud: una dieta le dará alivio.
Sorpresa: una meta será esquiva.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una bella persona; se avecina un cálido romance.
Salud: superará un molesto dolor.
Sorpresa: alternativa increíble.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: su alma sensible generará iniciativas para dialogar sobre aquello que afecta a la relación.
Salud: un hábito será perjudicial.
Sorpresa: alguien será valiente.
si usted cumple años hoy es una persona: tímida, cariñosa, pero a veces algo distraída. Atiende varios temas a la vez.