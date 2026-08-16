Horóscopo de hoy domingo 16 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: le reclamarán una actitud de mayor conexión con cierta persona; si lo hace, lo disfrutará.

Salud: una dieta sana será lo indicado.

Sorpresa: alguien se muestra fuerte.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: confundirá exigencias con deseos y la relación comenzará a sentirse tormentosa, pero lo revertirá.

Salud: mejoría inesperada.

Sorpresa: un secreto será revelado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: una fuerte afinidad empujará una amistad y pasará a ser un romance pleno de dulces vivencias.

Salud: un dolor será aliviado.

Sorpresa: conocerá a alguien audaz.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: estará en un estado en el que cualquier observación de su pareja le parecerá una crítica.

Salud: continuará con gimnasia.

Sorpresa: elogio inesperado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: será mala idea hablar todo el tiempo; su pareja necesita gestos afectivos y menos palabras.

Salud: menos sal y azúcar, mejor.

Sorpresa: encuentro fortuito.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: la relación mejora con las emociones contenidas y la ternura fortalecerá la armonía.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: cambios drásticos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: cierta gente incomodará a la pareja; los alejará para mantener a salvo la privacidad.

Salud: una alergia se aliviará.

Sorpresa: inesperada visita.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: querrá dirigir la pareja, pero comprenderá que hay espacios para respetar.

Salud: una medicación será efectiva.

Sorpresa: una actitud obstinada crecerá.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: se destacará por la manera divertida de crear momentos románticos.

Salud: recibirá indicaciones sanadoras.

Sorpresa: hallazgo afortunado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: la pareja pasará por situaciones difíciles que la pondrán a prueba y vencerá.

Salud: las alergias serán controladas.

Sorpresa: sonrisa falsa.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: se acercará a alguien que presume de gran audacia y comprobará su timidez.

Salud: caminar será una buena idea.

Sorpresa: un malentendido se aclara.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: momento para disfrutar de íntimas vivencias que surgirán de encuentros y relaciones.

Salud: dolor de cintura terminará.

Sorpresa: amigo en problemas.

Si usted cumple años hoy es una persona: cautivada por la belleza y armonía de su actividad artística preferida.