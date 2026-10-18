Vida
Horóscopo de hoy domingo 18 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: no será apropiado improvisar en temas que piden definición, pero lo hará bien, con afecto.
Salud: una dolencia ya no molesta.
Sorpresa: un cambio se avecina.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: la relación comenzará a dar señales de madurez y, con mutuo encanto, la armonía crecerá.
Salud: caminar más le hará bien.
Sorpresa: encuentro con buen humor.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: no querrá disimular lo que siente; con menos palabras, habrá gestos que expresarán todo.
Salud: un buen descanso ayudará.
Sorpresa: un extraño mostrará simpatía.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: no será buena actitud exagerar el interés por una expareja; el presente le ofrece algo más.
Salud: no olvide hidratarse bien.
Sorpresa: una mentira se revelará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: los sentimientos serán claros; no habrá nada que confunda lo que siente por alguien especial.
Salud: ejercitarse más le hará bien.
Sorpresa: respuesta emocional.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: se recuperará de los altibajos en la relación; sin idealizar, la relación será hermosa.
Salud: un estudio traerá alivio.
Sorpresa: alguien necesita límites.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: se dará un encuentro mágico con alguien especial; se dejará llevar y lo disfrutará.
Salud: hará cambios en la dieta.
Sorpresa: un recuerdo tendrá otro matiz.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: la relación necesitará su carácter para resguardar la intimidad y poner límites.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: regalo ingenioso.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: superará los problemas que atraviesan la relación y consolidará la armonía.
Salud: una terapia será efectiva.
Sorpresa: gracioso encuentro.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: su intento de controlar todo se frustrará, pero gustará lo dulce de compartir.
Salud: el caminar le activará.
Sorpresa: cambio de imagen.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: una actitud inesperada creará confusión, pero no causará enojo; la calidez permanecerá.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: hallará algo extraviado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: no dejar pasar un pequeño detalle hará bien a la relación y permitirá el fluir de la calidez.
Salud: alcanzará un sano equilibrio.
Sorpresa: recuperará una vocación.
Si usted cumple años hoy es una persona: caracterizada por su inteligencia privilegiada y sus razonamientos cautos.