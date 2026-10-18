Horóscopo de hoy domingo 18 de octubre de 2026

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Horóscopo de hoy domingo 18 de octubre de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: no será apropiado improvisar en temas que piden definición, pero lo hará bien, con afecto.

Salud: una dolencia ya no molesta.

Sorpresa: un cambio se avecina.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: la relación comenzará a dar señales de madurez y, con mutuo encanto, la armonía crecerá.

Salud: caminar más le hará bien.

Sorpresa: encuentro con buen humor.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: no querrá disimular lo que siente; con menos palabras, habrá gestos que expresarán todo.

Salud: un buen descanso ayudará.

Sorpresa: un extraño mostrará simpatía.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: no será buena actitud exagerar el interés por una expareja; el presente le ofrece algo más.

Salud: no olvide hidratarse bien.

Sorpresa: una mentira se revelará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: los sentimientos serán claros; no habrá nada que confunda lo que siente por alguien especial.

Salud: ejercitarse más le hará bien.

Sorpresa: respuesta emocional.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: se recuperará de los altibajos en la relación; sin idealizar, la relación será hermosa.

Salud: un estudio traerá alivio.

Sorpresa: alguien necesita límites.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: se dará un encuentro mágico con alguien especial; se dejará llevar y lo disfrutará.

Salud: hará cambios en la dieta.

Sorpresa: un recuerdo tendrá otro matiz.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la relación necesitará su carácter para resguardar la intimidad y poner límites.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: regalo ingenioso.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: superará los problemas que atraviesan la relación y consolidará la armonía.

Salud: una terapia será efectiva.

Sorpresa: gracioso encuentro.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: su intento de controlar todo se frustrará, pero gustará lo dulce de compartir.

Salud: el caminar le activará.

Sorpresa: cambio de imagen.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: una actitud inesperada creará confusión, pero no causará enojo; la calidez permanecerá.

Salud: una molestia se disipará.

Sorpresa: hallará algo extraviado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: no dejar pasar un pequeño detalle hará bien a la relación y permitirá el fluir de la calidez.

Salud: alcanzará un sano equilibrio.

Sorpresa: recuperará una vocación.

Si usted cumple años hoy es una persona: caracterizada por su inteligencia privilegiada y sus razonamientos cautos.

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