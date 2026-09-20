Vida
Horóscopo de hoy domingo 20 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: su agradable encanto provocará admiración en el entorno y una persona mostrará gran interés.
Salud: estable y mejorando.
Sorpresa: momento afortunado.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: surgirá un encuentro inesperado que le hará ingresar en un caos, pero tendrá entusiasmo.
Salud: descansará bien y mejorará.
Sorpresa: insólito reclamo.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: momentos felices que afianzarán la armonía y fortalecerán una relación con cierto desgaste.
Salud: una dolencia cederá.
Sorpresa: un gesto resolverá las cosas.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: notará que su opinión es ignorada y no tendrá que dejarlo pasar, sino plantearlo con afecto.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: alguien revelará un secreto.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: será mala idea volver sobre el pasado en una posible nueva relación, pero se dará cuenta.
Salud: una dieta resultará perfecta.
Sorpresa: visita inesperada.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: actitudes con timidez no pueden ocurrir en un encuentro fortuito; no se arrepentirá.
Salud: molestias por alergias cederán.
Sorpresa: entusiasmo que contagia.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: no será lo que diga o deje de decir; alguien agradable le escuchará con el corazón.
Salud: una consulta estará bien.
Sorpresa: curiosa confusión.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: expresará sentimientos que habitualmente no comparte y la afinidad crecerá.
Salud: ejercitarse será sanador.
Sorpresa: beneficio imprevisto.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: mostrará que nada le conforma y todo le molesta; alguien tendrá paciencia.
Salud: el gimnasio le dará vigor.
Sorpresa: alguien será díscolo.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: le cuesta entusiasmarse, pero podría perderse alguna iniciativa romántica.
Salud: equilibrará la dieta.
Sorpresa: viaje desorganizado.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: una etapa nueva comenzará a dar señales en la relación; será el inicio de algo inolvidable.
Salud: necesitará hidratarse más.
Sorpresa: momento brillante.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: su fuerte sensibilidad comenzará a molestarle a su pareja, pero le comprenderá.
Salud: un estudio estará bien.
Sorpresa: intuición acertada.
Si usted cumple años hoy es una persona: sensible y movediza. Se emociona con historias de amor de otra gente.