Horóscopo de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Vida

Horóscopo de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

especial para Prensa Libre

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: su agradable encanto provocará admiración en el entorno y una persona mostrará gran interés.

Salud: estable y mejorando.

Sorpresa: momento afortunado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirá un encuentro inesperado que le hará ingresar en un caos, pero tendrá entusiasmo.

Salud: descansará bien y mejorará.

Sorpresa: insólito reclamo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: momentos felices que afianzarán la armonía y fortalecerán una relación con cierto desgaste.

Salud: una dolencia cederá.

Sorpresa: un gesto resolverá las cosas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: notará que su opinión es ignorada y no tendrá que dejarlo pasar, sino plantearlo con afecto.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: alguien revelará un secreto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: será mala idea volver sobre el pasado en una posible nueva relación, pero se dará cuenta.

Salud: una dieta resultará perfecta.

Sorpresa: visita inesperada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: actitudes con timidez no pueden ocurrir en un encuentro fortuito; no se arrepentirá.

Salud: molestias por alergias cederán.

Sorpresa: entusiasmo que contagia.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: no será lo que diga o deje de decir; alguien agradable le escuchará con el corazón.

Salud: una consulta estará bien.

Sorpresa: curiosa confusión.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: expresará sentimientos que habitualmente no comparte y la afinidad crecerá.

Salud: ejercitarse será sanador.

Sorpresa: beneficio imprevisto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: mostrará que nada le conforma y todo le molesta; alguien tendrá paciencia.

Salud: el gimnasio le dará vigor.

Sorpresa: alguien será díscolo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: le cuesta entusiasmarse, pero podría perderse alguna iniciativa romántica.

Salud: equilibrará la dieta.

Sorpresa: viaje desorganizado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: una etapa nueva comenzará a dar señales en la relación; será el inicio de algo inolvidable.

Salud: necesitará hidratarse más.

Sorpresa: momento brillante.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: su fuerte sensibilidad comenzará a molestarle a su pareja, pero le comprenderá.

Salud: un estudio estará bien.

Sorpresa: intuición acertada.

Si usted cumple años hoy es una persona: sensible y movediza. Se emociona con historias de amor de otra gente.

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especial para Prensa Libre

especial para Prensa Libre

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