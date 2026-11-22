Vida
Horóscopo de hoy domingo 22 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: un conflicto podría desatar discusiones, pero la relación se conservará con fuerte calidez.
Salud: la prevención atenta funcionará.
Sorpresa: visita imprevista.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: momento para iniciar nuevas relaciones, alcanzar una reconciliación o salir a divertirse.
Salud: una vivencia será sanadora.
Sorpresa: encuentro fortuito.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: le llegará un interesante mensaje de la persona que más expectativas le despierta.
Salud: menos dulces y más ejercicio.
Sorpresa: elogio inesperado.
Cáncer (junio 22-julio 23)
Amor: resolverá una situación complicada en la relación y su encanto se percibirá más fuerte.
Salud: habrá mejorías inesperadas.
Sorpresa: posible mudanza.
Leo (julio 24-agosto 23)
Amor: finalmente, se encontrará con la persona que le gusta, pero otra querrá insistir con su presencia.
Salud: se cuidará en las comidas.
Sorpresa: hallará algo extraviado.
Virgo (agosto 24-septiembre 23)
Amor: mejorará la comunicación y los sentimientos se expresarán en profundidad.
Salud: sin excesos, estará mejor.
Sorpresa: festejo divertido.
Libra (septiembre 24-octubre 22)
Amor: una confusión alterará los nervios en la pareja, pero la calma llegará con mucho afecto.
Salud: incrementará el ejercicio.
Sorpresa: alguien se irá sin aviso.
Escorpio (octubre 23-noviembre 22)
Amor: conocerá a una persona que le impactará por su gran calidez de corazón.
Salud: hará bien en caminar más.
Sorpresa: sospechosa coincidencia.
Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)
Amor: estará bien salir con amigos, pero será bueno equilibrar con su pareja.
Salud: una dolencia comienza a ceder.
Sorpresa: se avecina un cambio.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: momento propicio en la pareja para tomar iniciativas y renovar la calidez.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: eludirá un riesgo.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: momento para la diversión; su encanto se verá irresistible y facilitará un encuentro.
Salud: una vieja dolencia se aliviará.
Sorpresa: lo simple triunfará.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: dejará de lado actitudes teñidas de orgullo o podría causar cierto alejamiento en la pareja.
Salud: un estudio traerá alivio.
Sorpresa: encuentro romántico.
Si usted cumple años hoy es una persona: firme y seductora. Su mundo interior es bello, así como tormentoso.