Vida
Horóscopo de hoy domingo 25 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: viejos y nuevos conflictos se resolverán y la calidez volverá a generar la armonía faltante.
Salud: se relaja y descansa mejor.
Sorpresa: deseo cumplido.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: ciertas actitudes mejorarán y alguien se acercará. Posible romance o reconciliación.
Salud: administrará bien el esfuerzo.
Sorpresa: viaje postergado.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: el manejo del dinero creará tensiones en la pareja, pero se resolverán si establece reglas.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: alguien será bienvenido.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: comprenderá un error cometido por el otro y aceptará disculpas; la calidez se reforzará.
Salud: una dieta sana ayudará.
Sorpresa: cambio inesperado.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: alguna actitud egoísta provocará discusiones en la pareja y la relación dejará de ser armoniosa.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: momento conmovedor.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: un asunto de la pareja le desvelará, pero, al amanecer, se resolverá cuando menos lo espere.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: cruzará un límite.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la armonía se afectará si las discusiones ocupan el tiempo de la pareja; atención.
Salud: el gimnasio renovará la energía.
Sorpresa: lección aprendida.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: tendrá el carácter para desactivar las habladurías y vivir el cálido romance.
Salud: molestias por alergia se disipan.
Sorpresa: visita inesperada.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: habrá un encuentro en el que alguien le impactará y será algo inolvidable.
Salud: comenzará con otro deporte.
Sorpresa: recuperará algo perdido.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: parecerá difícil, pero logrará recomponer las cosas y la calidez se renovará.
Salud: un dolor ya no molestará.
Sorpresa: alguien será audaz.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: un malentendido alterará la fluidez en la pareja, pero, al aclararlo, la armonía volverá.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: un plan cambiará sobre la marcha.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: la solidez de la pareja será reforzada por iniciativas audaces y encuentros divertidos.
Salud: sentirá una gran mejora.
Sorpresa: elogio inesperado.
Si usted cumple años hoy es una persona: investigadora y sagaz, pero a veces se detiene en los pequeños detalles.