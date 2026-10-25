Horóscopo de hoy domingo 25 de octubre de 2026

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Horóscopo de hoy domingo 25 de octubre de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: viejos y nuevos conflictos se resolverán y la calidez volverá a generar la armonía faltante.

Salud: se relaja y descansa mejor.

Sorpresa: deseo cumplido.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: ciertas actitudes mejorarán y alguien se acercará. Posible romance o reconciliación.

Salud: administrará bien el esfuerzo.

Sorpresa: viaje postergado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: el manejo del dinero creará tensiones en la pareja, pero se resolverán si establece reglas.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: alguien será bienvenido.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: comprenderá un error cometido por el otro y aceptará disculpas; la calidez se reforzará.

Salud: una dieta sana ayudará.

Sorpresa: cambio inesperado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: alguna actitud egoísta provocará discusiones en la pareja y la relación dejará de ser armoniosa.

Salud: un control será oportuno.

Sorpresa: momento conmovedor.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: un asunto de la pareja le desvelará, pero, al amanecer, se resolverá cuando menos lo espere.

Salud: una molestia se disipará.

Sorpresa: cruzará un límite.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la armonía se afectará si las discusiones ocupan el tiempo de la pareja; atención.

Salud: el gimnasio renovará la energía.

Sorpresa: lección aprendida.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: tendrá el carácter para desactivar las habladurías y vivir el cálido romance.

Salud: molestias por alergia se disipan.

Sorpresa: visita inesperada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: habrá un encuentro en el que alguien le impactará y será algo inolvidable.

Salud: comenzará con otro deporte.

Sorpresa: recuperará algo perdido.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: parecerá difícil, pero logrará recomponer las cosas y la calidez se renovará.

Salud: un dolor ya no molestará.

Sorpresa: alguien será audaz.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: un malentendido alterará la fluidez en la pareja, pero, al aclararlo, la armonía volverá.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: un plan cambiará sobre la marcha.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: la solidez de la pareja será reforzada por iniciativas audaces y encuentros divertidos.

Salud: sentirá una gran mejora.

Sorpresa: elogio inesperado.

Si usted cumple años hoy es una persona: investigadora y sagaz, pero a veces se detiene en los pequeños detalles.

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