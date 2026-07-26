Vida
Horóscopo de hoy domingo 26 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: las discusiones o los malentendidos terminarán porque sentirá que la relación es un tesoro.
Salud: hará bien en descansar más.
Sorpresa: logro no reconocido.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: para quienes están sin pareja, se avecina un romance; las parejas lograrán reconciliarse.
Salud: su bienestar aumentará.
Sorpresa: algo no será dicho.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: con menos vida social, la pareja recuperará los momentos románticos que están haciendo falta.
Salud: un estudio traerá alivio.
Sorpresa: un plazo se cumplirá.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: alguien querrá tener algo más que una amistad, pero no despertará su entusiasmo.
Salud: habrá menos malestar.
Sorpresa: un trato se romperá.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: un malentendido quedará aclarado, pero dejará un sabor agridulce; querrá que todo se exprese.
Salud: disfrutará de gran bienestar.
Sorpresa: motivo para entusiasmarse.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: en un encuentro con amigos le presentarán a alguien a quien querrá conocer más a fondo.
Salud: una dieta sana será necesaria.
Sorpresa: un gesto sutil cambiará las cosas.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: una expareja pretenderá influir en su vida, pero no lo logrará.
Salud: algún dolor de espalda desaparecerá.
Sorpresa: se avecinan mejoras.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: quienes están solos descubrirán su potencial para tener un encuentro romántico.
Salud: el gimnasio será su aliado.
Sorpresa: una mentira será revelada.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: cierta gente obstaculizará las actividades de la pareja, pero la armonía permanecerá.
Salud: una vieja dolencia se aliviará.
Sorpresa: una ayuda llegará.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: la reconciliación llegará con dificultades, pero con madurez la logrará.
Salud: un control será una buena idea.
Sorpresa: cambio drástico.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: no intervenir será una mala idea; los cambios se producirán y será mejor estar preparado.
Salud: llegará la hora de un chequeo.
Sorpresa: viaje soñado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: el encuentro deseado ocurrirá en el momento menos imaginado y el romance será real.
Salud: su bienestar crecerá día a día.
Sorpresa: la armonía creará ternura.
Si usted cumple años hoy es una persona: dinámica de cuerpo y mente. Se destaca por conducir a su entorno.