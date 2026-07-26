Horóscopo de hoy domingo 26 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: las discusiones o los malentendidos terminarán porque sentirá que la relación es un tesoro.

Salud: hará bien en descansar más.

Sorpresa: logro no reconocido.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: para quienes están sin pareja, se avecina un romance; las parejas lograrán reconciliarse.

Salud: su bienestar aumentará.

Sorpresa: algo no será dicho.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: con menos vida social, la pareja recuperará los momentos románticos que están haciendo falta.

Salud: un estudio traerá alivio.

Sorpresa: un plazo se cumplirá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: alguien querrá tener algo más que una amistad, pero no despertará su entusiasmo.

Salud: habrá menos malestar.

Sorpresa: un trato se romperá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: un malentendido quedará aclarado, pero dejará un sabor agridulce; querrá que todo se exprese.

Salud: disfrutará de gran bienestar.

Sorpresa: motivo para entusiasmarse.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: en un encuentro con amigos le presentarán a alguien a quien querrá conocer más a fondo.

Salud: una dieta sana será necesaria.

Sorpresa: un gesto sutil cambiará las cosas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: una expareja pretenderá influir en su vida, pero no lo logrará.

Salud: algún dolor de espalda desaparecerá.

Sorpresa: se avecinan mejoras.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: quienes están solos descubrirán su potencial para tener un encuentro romántico.

Salud: el gimnasio será su aliado.

Sorpresa: una mentira será revelada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: cierta gente obstaculizará las actividades de la pareja, pero la armonía permanecerá.

Salud: una vieja dolencia se aliviará.

Sorpresa: una ayuda llegará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: la reconciliación llegará con dificultades, pero con madurez la logrará.

Salud: un control será una buena idea.

Sorpresa: cambio drástico.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: no intervenir será una mala idea; los cambios se producirán y será mejor estar preparado.

Salud: llegará la hora de un chequeo.

Sorpresa: viaje soñado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: el encuentro deseado ocurrirá en el momento menos imaginado y el romance será real.

Salud: su bienestar crecerá día a día.

Sorpresa: la armonía creará ternura.

Si usted cumple años hoy es una persona: dinámica de cuerpo y mente. Se destaca por conducir a su entorno.