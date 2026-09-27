Horóscopo de hoy domingo 27 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: el diálogo sincero recuperará la armonía y disipará las trabas que incomodan a la pareja.

Salud: descansará mucho mejor.

Sorpresa: alguien se hará escuchar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: ya no habrá discusiones en la pareja; aumentará la calidez y también la armonía.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: entusiasmo efímero.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: su encanto será motivo de atracción en el entorno y le conducirá a un divertido romance.

Salud: se cuidará de los excesos.

Sorpresa: alguien actuará con misterio.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: tomará iniciativas con carácter para alejar a personas entrometidas y todo quedará aclarado.

Salud: una dolencia cederá.

Sorpresa: visita sin aviso.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: notará que su presencia es bien recibida y agrada a cierta persona; habrá encuentro romántico.

Salud: el ejercicio físico hará bien.

Sorpresa: regalo inesperado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una charla se convertirá en propuesta amorosa y querrá avanzar hacia el romance.

Salud: estará todo bajo control.

Sorpresa: gracioso incidente.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: valorarán sus iniciativas para mejorar la relación y querrá avanzar a otra etapa.

Salud: se cuidará con una dieta sana.

Sorpresa: revertirá un mal momento.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: una sensación de desapego será positiva para ver con toda claridad la relación.

Salud: dolor o molestia se aliviará.

Sorpresa: un plazo vencerá.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: su fuerte encanto hará surgir el acercamiento de la persona más inesperada.

Salud: una emoción causará dolor.

Sorpresa: reunión incómoda.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: su encanto crecerá y será percibido en el entorno; alguien se acercará.

Salud: los nervios estarán en control.

Sorpresa: actitud engañosa.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: exagerar en formalidades le alterará los nervios, pero tomará iniciativas divertidas.

Salud: un estudio traerá alivio.

Sorpresa: reclamo insólito.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: los momentos agradables de la pareja tendrán aires de renovación; nuevo comienzo.

Salud: se producirá una mejoría.

Sorpresa: nueva vocación.

Si usted cumple años hoy es una persona: poseedora de gran sensibilidad que cuando es positiva hace felices a otros.